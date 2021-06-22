Babacan’dan Erdoğan’ın ‘erken evlenme’ tavsiyesine tepki: Durum buyken, gençler nasıl aile kursun?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Afyonkarahisar il başkanlığı binası açılışında konuştu. Türkiye'deki muhalefet anlayışına yönelik eleştirilerde bulunan Babacan, “Ülkemizdeki yaygın muhalefet anlayışı, sadece sorunlardan şikayet etmekle sınırlı. Muhalefet alışkanlığı nedir Türkiye'de? ‘Şurada sorun var, burada sorun var…' Tamam, ama biz çözüm odaklı partiyiz. Ülkenin problemlerini sırlayıp, çözüme gelince, ‘iktidar olunca konuşuruz' diyenlerden değiliz. Siyasetin bir laf üretme kısmı vardır, bir de iş üretme kısmı vardır. Biz, iş üretmeye alışığız. Bizde boşa tıp tutmak yok, bol keseden dağıtmak da yok” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİNİN KULLANDIĞI MAZOTUN ÖTV'SİNİ İADE EDECEĞİZ”

İktidar oldukları takdirde ilk 90 gün için hazırladıkları eylem planında çiftçilere yönelik atılacak acil adımları açıklayan Babacan, “Çiftçimizin kullandığı mazotun ÖTV'sini aynen iade ediyoruz. Gübre maliyetinin yüzde 50'si oranında çiftçimize destek veriyoruz. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize, yüzde 50'ye varan oranlarda yem desteği sağlıyoruz. Elektriği, çiftçimize farklı bir tarifeden daha ucuza sağlıyoruz. Çiftçimizin kredi borçlarını faizsiz olarak tam iki yıl erteleyeceğiz ve ilk taksit iki yıl sonra başlayacak. Pandeminin, kur artışının ve bütün bu ekonomik krizin yükü şu anda çiftçimizin sırtında. Borç üzerine borç, taksit üzerine taksit, faiz üzerine faiz ödüyor şu anda çiftçimiz. Bütün bunlar, bizim ilk 90 günde hızlı bir biçimde çözeceğimiz konular” diye sıraladı.

“YAZIK BU ÜLKENİN GENÇLERİNE”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla buluştuğu gençlere, “erken evlenme” ve “üç çocuk yapma” tavsiyesinde bulunmuştu. Hükümetin gençlere yönelik politikalarını ve Erdoğan'ın bu tavsiyelerini eleştiren Babacan, “Hükümetin mağdur etmediği kesim yok ama en çok da gençleri mağdur etti. Bu kötü yönetim şu anda gençlerimizi öyle bir noktaya getirdi ki, gençlerimiz fırsatını bulduğunda ya büyük şehirlere ya da yurtdışına kaçmak istiyor. Kendilerine, doğdukları şehirde, doğdukları ülkede bir hayat planlamıyor artık bu ülkenin gençleri. Çünkü gençlerimiz işsiz. Üstelik iş bulma ümitlerini de yitiriyorlar. Üniversite 1. sınıfa başlıyor, ‘ben dört sene sonra iş bulamayacağım' diyor. Düşünün karamsarlığı, düşünün umutsuzluğu… Yazıktır bu ülkenin gençlerine” açıklamasında bulundu.

“GENÇLER NASIL AİLE KURSUN?”

“Peki hükümet ne yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanı ne yapıyor” diye soran Babacan, “Kendisi her fırsat bulduğunda, gençleri evliliğe davet ediyor. ‘Evlenin' diye çağrı yapıyor. Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum: Lafa gelince gençlere nasihatte bulunuyorsunuz da, siz gençlerin geçimini, ailesinden aldığı harçlıklarla sürdürmeye çalıştığını görmüyor musunuz? Çalışma hayatına giren gençlerin çok çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını görmüyor musunuz? O da iş bulabilirse… Durum buyken, gençler nasıl aile kursun? Siz ekonominin çarklarını bozduğunuz için gençler şu anda iş bulamıyor. Onun için gençler eve hapsoluyor” ifadelerini kullandı.

“TEK YETKİLİ OLMAYI ÇOK İSTEDİ; TEK SORUMLU OLDUĞUNUZU DA KABUL ETMELİSİNİZ”

Genç işsizlerin yer aldığı “Ev gençleri” diye bir toplum kesimi oluştuğunun altını çizen Babacan, “Yönettiğiniz ülkede gençler odalarından çıkamıyor. Yönettiğiniz ülkede gençler umutsuz, gençler korkuyor. Sorumluluğu hiç başka yerlerde aramayın. Sağa, sola da sorumluluğu atmaya çalışmayın. Siz sorumluluktan kaçamazsınız. Çok istedi çok, ‘tek yetkili olayım' dedi, ‘tek imzayla her şeyi yapayım' dedi… Ama siz tek yetkiliyseniz, tek imzayla ülkeyi yönetiyorsanız, aynı zamanda tek sorumlu olduğunuzu da kabul etmek zorundasınız. Tek hesap verme makamında olan kişi olduğunuzu da kabul etmek zorundasınız. Öyle yağ mağ yok… ‘Bütün yetkiyi üzerimde toplayayım'; problem çıktığı zaman bakan değiştir, bürokratı görevden al… Öyle bir şey yok. Sorumluluk sizde” sözleriyle hükümeti ve Erdoğan'ı eleştirdi.

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