Babacan’dan hükümete hukuk eleştirisi: Ekonomi dibe vurunca hatırladılar

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. kuruluş yıl dönümünde konuştu.

DEVA Partisi olarak 1 yılda kamuoyuna açıkladıkları konuları anımsatan Babacan, “Türkiye Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin başına bir iş geldiğini ilk kez DEVA'dan öğrendi” diye konuştu.

“DEVA PARTİSİ'Nİ KURDUK ÇÜNKÜ BU KÖTÜ GİDİŞE DUR DİYECEK KİMSE YOKTU”

DEVA Partisi'nin başka bir partinin devamı olmadığına dikkat çeken Babacan şöyle konuştu:

* Biz DEVA Partisi'ni kurduk çünkü, ülkemiz vatandaşlarımıza yakışmayan bir şekilde yönetiliyordu, kötü yönetiliyordu. DEVA Partisi'ni kurduk çünkü bu kötü gidişe dur diyecek kimse yoktu.

* DEVA Partisi'ni kurduk çünkü ülkemizin yarınlarına gidecek yol yoktu ve biz yeni bir yol açmaya karar verdik. Klasik muhalefet anlayışının bu gidişi durduramayacağını görmüştük.

* DEVA Partisi'ni kurduk çünkü mevcut siyasi düzenin tamamından rahatsız olan halkımızın arasındaydık. DEVA Partisi kapatılan bir partinin zaten varolan yapısı üzerine konuşlanmış bir parti değildir.

* Böyle partiler var biliyorsunuz. DEVA Partisi bölünmüş bir partinin kısmen hazır olan yapısı üzerine kurulmuş bir parti de değildir. Böyle partiler de var. DEVA Partisi sıfırdan yeni bir kadroyla siyasete ilk defa bu çatı altında giren çok sayıda arkadaşlarımızla ve yepyeni bir teşkilat yapısıyla kurulan bir siyasi partidir.

“KİMLERLE BERABER OLDUĞUMUZU SORANLARI VATANDAŞLARIMIZIN YANINA DAVET EDİYORUZ”

* Bu ülkede yaşayan tek bir insanın dahi yalnız kalmaması, geride olmaması için buradayız. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Sunnisiyle, Alevisiyle, inananıyla, inanmayanıyla, genciyle, yaşlısıyla, çalışanıyla, emeklisiyle hep beraberiz, buradayız.

* Kimlerle beraber olduğumuzu soranları vatandaşlarımızın yanına davet ediyoruz.

“HUKUKTAN BAHSETMEYE DEVAM EDİYORLAR AMA UYMUYORLAR”

Ali Babacan DEVA Partisi'nin 1 yıl içinde gündeme taşıdığı konuları şöyle sıraladı:

* DEVA Partisi siyasetin dilini değiştirdi. Bağıran küfreden, hakaret edenlere karşı DEVA Partisi nezaketini ve bilgisini konuşturdu. Kavgayla değil diyalogla, ben bilirim diyerek değil istişare ve ortak akılla, laf üreterek değil çalışarak siyaset yapılacağını DEVA Partisi herkese gösterdi.

* Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin nasıl eridiğini halkımızla paylaştık. Merkez Bankası'nı nasıl borca batırdıklarını biz anlattık. ‘Taraflı cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verdiler ve Merkez Bankası'nın tam 130 milyarlık döviz rezervini çarçur ettiler' dedik ve Türkiye Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin başına bir iş geldiğini ilk kez DEVA'dan öğrendi.

* Hergün makyajladıkları enflasyon verilerini, rakamları ayarlama enstitüsü gerçek enflasyonu açıklamıyor. Çarşı pazar enflasyonu esnafa sorduğumuzda yüzde 30, 40, 50 esnafın satış fiyatı artmış, Türkiye'nin gerçek gündemi budur dedik.

* Varlık Fonu'nu kapatacağız, orası kara delik oldu, doğmamış çocuklarımıza kadar borçlandırdı dedik. Biz bu ekonomik tabloyu vatandaşlarımıza anlattık anlattık ve ne oldu? Akraba bakan yok oldu.

* Merkez Bankası başkanı değiştirildi. DEVA Partisi henüz iktidara gelmeden pek çok alanda etkili olmaya başladı. Pek çok alanda bugünkü yönetimi bugünkü hükümeti bazı işler yapmaya mecbur bıraktı.

* Kasım'da ekonomi dibe vurunca, döviz kurları tavanı görünce birden bütün konuşmalarında ‘hukuk' demeye başladılar. Hukuku bu ülkenin ekonomisi dibe vurunca hatırladılar ve hukuktan bahsetmeye devam ediyorlar ama uymuyorlar.

* Dış politikanın ekseni kaydı dedik birden Şangay 5'lisi dilinden döndü Cumhurbaşkanı ne dedi? ‘Kendimizi Avrupa'da görüyoruz, geleceğimizi Avrupa Birliği ile kurmayı hedefliyoruz' dedi. Bayağı bir U dönüşü.

* Biz parlamenter sistemi ortaya koymasaydık acaba yeni anayasa akıllarına gelir miydi? Tabi yeni anayasa diyorlar ama içi boş. Ortaklar ayrı ayrı konuşuyor. Yeni anayasadan herkes başka başka şeyler anlıyor.

BABACAN'DAN ANITKABİR'E ZİYARET

Ali Babacan ve kurucular kurulu üyeleri, DEVA 1 Yaşında programına Anıtkabir'i ziyaret ederek başladı. Ali Babacan ziyaret sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.