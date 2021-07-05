Babacan’dan zam tepkisi

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi. Açıklanan rakamlara göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.45 oranında zam yapılması planlanıyor.

“HÜKÜMET; SADECE KEPÇEYLE TOPLAMAYI BİLİYOR. AMA VERİRKEN ELİNDE ÇAY KAŞIĞI BİLE YOK”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla memur ve emekli maaşlarına yüzde 8,45 oranında yapılacak olan artışı eleştirdi. Babacan, artışın fiili enflasyonun çok gerisinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Hükûmet memur ve emekli maaşlarına yüzde 8,45 artış oranı açıkladı. Bu artış, yaşanan fiili enflasyonun çok çok gerisinde. Üstelik daha geçen hafta elektriğe yüzde 15, doğal gaza yüzde 12 zam yapmıştı. Hükûmet; sadece kepçeyle toplamayı biliyor. Ama verirken elinde çay kaşığı bile yok.