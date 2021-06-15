Babadan oğula memur kıyağında yeni gelişme

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'ın memur yapılan oğlu Oğuz Sağlık, gelen tepkiler üzerine İSU'daki görevinden istifa ettirilmişti. Oğuz Sağlık, aynı kurumda bu kez sözleşmeli memur olarak işe başlatıldı.

TEPKİLER ÜZERİNE GÖREVİNDEN ALINMIŞTI

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Ali Sağlık, oğlu Oğuz Sağlık'ı AKP'li Kandıra Belediyesi'nde işe sokarak memuriyet hakkı kazandırmış ardından İSU'da ihale ve satın alma biriminde göreve başlatmıştı. Babadan oğula memur kıyağına gelen tepkiler üzerine Oğuz Sağlık görevinden istifa ettirilmişti.

AYNI KURUMDA YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Kamuoyunun da tepkisini çeken olayın ardından henüz 1 ay bile geçmeden oğul Oğuz Sağlık, bu kez babasının Genel Müdürlük görevine devam ettiği İSU'nun hukuk birimi servisinde bu kez sözleşmeli memur olarak iş başı yaptırıldığı öğrenildi.

‘YAZIKLAR OLSUN’ DİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İSU Genel Kurulu'nda ortaya çıkan skandala ‘Yazıklar olsun. Gereğini yapacağız' diyen AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konunun etik olmadığını, ancak hukuka da aykırılığı bulunmadığını, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık'ın görevine devam edeceğini, memur yapılan oğlu Oğuz Sağlık'ın ise İSU'daki görevinden alınacağını açıklamıştı.