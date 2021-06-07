Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü için hediye tavsiyeleri…

Hayatımıza yön veren, her daim destek olan babalarımız için onları sevindirecek sürpriz yapmak isteyenler Babalar Günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Her haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar günü 2021 yılında 20 Haziran tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İÇİN HEDİYE ÖNERİLERİ

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.

Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar günü bu yıl yani 2021'de 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.