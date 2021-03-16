Babanın kızıyla ilgili iğrenç paylaşımı bakanlığı harekete geçirdi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da, H.T. isimli kişinin kızına fiziki ve sözlü tacizde bulunduğu görüntüler tepki çekti. H.T.’nin, TikTok uygulamasından takipçileri ile paylaştığı görüntüyü gören sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek, tutuklanmasını istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, görüntünün ortaya çıkmasının ardından hemen harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir.” (İHA)