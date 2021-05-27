Babanın küçük tabuttaki ağır yükü

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde çalışan baba Özen Koç’un yanında götürdüğü 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Koç, dün öğle saatlerinde işyerinin banyosunda oynamaya başladı.

Bu sırada çocuk, banyodaki su dolu kovaya yüz üstü düştü. Kovada hareketsiz duran çocuğu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. barla olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Ali Koç'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Morg önünde cenazeyi almaya gelen baba Özen Koç'un oldukça üzgün olduğu gözlendi. Otopsinin ardından cenaze, baba ve yakınlarının taşıyarak getirdiği küçük tabuta konuldu.

Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay’a gönderildi. (İHA)