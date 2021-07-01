Babası canlı gömülen doktor, dedektif gibi iz sürüp yeni deliler buldu

Bereketli Mahallesi’nde oturan evli, 2 çocuk babası çiftçi Rifat Özcan, geçen 20 Ekim’de evine dönmedi. Bunun üzerine oğlu Aydın Özcan (48), yakınları ve mahalleli ile çevreyi aradı ancak babasını bulamadı.

Rifat Özcan’ın 09 RF 574 plakalı motosikleti, asker arkadaşı olan ve arazi sınırı nedeniyle husumetli olduğu Kazım T.’ye ait Çubuklu mevkiinde mısır tarlasında bulundu.

Ayrıca tarlada normalin dışında bir tümsek fark edildi. Şüphelenen Aydın Özcan, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma tümsek olan bölgeyi kazdığında, başında darbe izi bulunan Rifat Özcan’ın cesedini buldu. Olay yerinde yapılan incelemede bir küreğe el konuldu.

Özcan’ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cesedin bulunduğu tarlanın sahibi Kazım T. ile Rifat Özcan’ın tarla anlaşmazlığı nedeniyle 3 yıldan bu yana husumetli oldukları belirtildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Kazım T., tutuklandı.

OTOPSİDE CANLI GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan otopside Rifat Özcan’ın canlı olarak gömüldüğü ve saatlerce toprak altında kaldığı, ciğerlerinde biriken topraktan anlaşıldı.

Tutuklanan Kazım T. hakkında ‘canavarca hisle öldürme’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ istemiyle dava açıldı. Yargılama sonucunda Kazım T., ‘müebbet’ hapis cezası aldı.

Ancak Rifat Özcan’ın 2 çocuk annesi olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı doktor kızı Hatice Özkayran ile evli ve 2 çocuk babası oğlu veteriner Aydın Özcan, karardan memnun kalmayıp, avukatları Cem Demirtaş aracılığıyla üst mahkemeye itiraz etti.

Avukat Demirtaş, cinayette birden fazla kişinin yer aldığını, dava sürecinde güvenlik kamerası görüntüleri ile HTS kayıtlarının yeterince incelenmediğini belirterek davanın tekrar görülmesini istedi. Ancak İstinaf Mahkemesi, bu talebi reddetti.

Bunun üzerine avukat Demirtaş, kararı Yargıtay’a götürdü. Dosya Yargıtay 1. Dairesi tarafından incelemeye alındı.

“DNA ÖRNEKLERİ DEĞİŞTİRİLDİ”

Cinayet mahallinde, babasına ait motosikletin yanında bulunan kanlı peçetelerin incelenmesinin ardından kan lekesinin biri kadın iki kişiye ait olduğunun ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Kazım T.’nin aile bireylilerinin de cinayete yardım ettiği şüphesiyle 10 yakınından kan örneği alındı.

“KAN ÖRNEKLERİ DEĞİŞTİRİLDİ”

Hastane kamera kayıtlarına ulaşan Özkayran, iddiaya göre, DNA eşleşmesi için alınan kan örneklerinin, Kazım T.’nin akrabası olan ve hastanede sekreter olarak çalışan A.K. tarafından değiştirildiğine dair delile ulaştı.

Özkayran’ın bulduğu görüntülerden, Kazım T.’nin akrabası olan ve hastanede sekreter olarak çalışan A.K.’nin temizlikçi kıyafetiyle kan alınan alana girdiği ileri sürüldü.

Diğer bir görüntüde ise alınan kan örnekleri sonuçlarının yer aldığı zarfı bir kişinin aldığı öğrenildi. Özkayran, daha sonra zarfı alan bu kişinin içindeki sonuçları değiştirdiği iddiasıyla, avukatı ile itirazda bulunup, kan örneklerinin İzmir Tıp Kurumu’nda yeniden alınıp, incelenmesini talep etti.

Özkayran, elde ettiği delilleri de dosyaya konulmak üzere Yargıtay’a gönderdi.

“AĞABEYİM KANSER HASTASI OLDU”

Olayın üzüntüsü ile kardeşi Aydın Özcan’ın kansere yakalandığını belirten Hatice Özkayran, “Bu olay ailemizi mahvetti. Kardeşim 3 yıldır adaletsizliğin yaşattığı stres ve üzüntüden kolon kanseri tanısı aldı. Adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Sosyal medyada ‘#RifatÖzcancinayetindeDNAfailleribulunsun’ hashtagı ile destek kampanyası başlatacağız” dedi.

“FAİLLER BULUNUP CEZALANDIRILSIN”

Babasının öldürülmesine yardım edenlerin bulunmasını istediğini dile getiren Özkayran, “Deliller ışığında suçun birden fazla kişi tarafından işlendiği ortaya çıkıyor. Kamera görüntüleri, ses kaydı, zarflardaki değişiklik kadın ve erkek DNA’sında faillerini gizlemek için usulsüzlük yapıldığını gösteriyor” dedi. DHA