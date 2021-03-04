Babasına bakmak için hastaneye gitmişti, bir gün arayla coronaya yenildiler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 81 yaşındaki Aleaddin Kale, corona virüsüne yakalanınca kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Babasının ihtiyaçları götürmek için gittiği hastanede virüse yakalandığı iddia edilen 63 yaşındaki Sümmani Kale ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sümmani Kale hayatını kaybetti.

HASTANEDE VİRÜSE YAKALANDI

Körfez Asri Mezarlığında önceki gün kılınan cenaze namazı sonrasında Sümmani Kale, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Oğlunun ölümünden bir gün sonra ise baba Aleaddin Kale de tedavi gördüğü Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde korona virüse yenilerek hayatını kaybetti.

BİR GÜNA RAYLA VİRÜSE YENİLDİLER

Aleaddin Kale'nin cenazesi de Körfez Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. 1 gün arayla korona virüse yenik düşen baba ve oğulun yakınları ise Sümmani Kale'nin hastanede virüse yakalandığını iddia ettiler. (İHA)