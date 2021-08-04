Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'de iki gün önce sağlık memuru babası Cuma Ali Ceylanı bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki C.C.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Pişman olmadığını söyleyen C.C., "Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçirememiştim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm" dedi.

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Olay, önceki gün saat 04.00 sıralarında Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Çift tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyudu. Çiftin kızları C.C., gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan bıçağı alıp, babasının kaldığı odaya girdi.

DOKUZ BIÇAK DARBESİ

C.C., uyuyan babasını bıçaklamaya başladı. Uyanan Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna dokuz bıçak darbesi alan Ceylan kanlar içinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, 42 yaşındaki Cuma Ali Ceylan’ın öldüğünü belirlerken, C.C. ise polis tarafından gözaltına alındı. Anne Emel Ceylan da ifadesi için emniyete götürüldü. C.C., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PİŞMAN DEĞİLİM

C.C.’nin savcılıkta ifadesinde, “Sürekli telefonuma bakarak, bana baskı kuruyordu. Bu nedenle babamı öldürmeyi geçen yıl kafama koymuştum ama icraata geçiremedim. Kendisini sevmediğim için bıçaklayarak öldürdüm. Olay sonrası babamın kanı kıyafetlerime bulaştı. Odama geçerek üzerimi değiştirdim. Bu sırada polisler geldi. Babamı öldürdüğüm için pişman değilim” dediği öğrenildi. (DHA)