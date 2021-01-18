Bağda kaybettiği çapayı ararken göktaşı buldu

Ürgüp ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde çiftçilikle uğraşan Mehmet Kebapçı 20 gün önce bağda kullandığı çapayı kaybetti. Çapayı aramaya koyulan Kebapçı bağda değişik bir taş buldu.

Eve getirdiği taşın ne olduğunu araştıran ve gök taşı olduğunu anlayan Mehmet Kebapçı, “Bulmuş olduğum taşa mıknatısı tuttum ve mıknatısın taşa yapıştığını gördüm. Daha sonra ise bulmuş olduğum taşı fayans üzerinde denedim. O sırada yanık kokularının geldiğini hissettim. Ardından ise yeniden bu gök taşını bulduğum yere gittim ve birkaç parça daha buldum. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Alıcılarını bekliyorum. İnternet ortamında bu taşların satıldığını da gördüm” diye konuştu. (İHA)



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