Bağımsız başkan makam aracını satıp yerine halkın kullanımı için biçerdöver aldı

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Afyonkarahisar'ın Düzağaç Belde Belediye Başkanı seçildikten sonra partisinden ihraç edilen ve yoluna bağımsız olarak devam eden Muammer Işıklı, örnek bir projeye imza attı. Başkan Işıklı belde halkının biçerdöver ihtiyacını karşılamak için 2015 model makam aracını satarak yerine 2 adet biçerdöver aldı.

“SEÇİM ÖNCESİ VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK”

Biçerdöverlerin seçim vaadi olduğunu ifade eden Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı, “Belediye başkanı seçildikten sonra vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda hizmet etmeyi kendimize prensip haline getirdik. Şimdiye kadar vatandaşlarımız talep etti, biz de yerine getirdik. Seçim öncesi vermiş olduğumuz sözlerin büyük bir kısmını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yine halkımıza söz verdiğimiz gibi makam aracımızı satarak, parasıyla vatandaşlarımızın ihtiyacı olan 2 adet biçerdöver aldık” dedi.

“ŞAHSİ ARACIMI KULLANACAĞIM”

2015 model makam aracının satışıyla biçerdöverlerin peşinatını ödediklerini ifade eden Başkan Işıklı, “Düzağaç'ta yaklaşık 20 bin dekar alan var. Vatandaş sezon geldiğinde her dönem biçerdöver arıyordu. Ben de bu sorunu çözmek için belediyemize ait makam aracını 25 bin avrayo sattım. Sıfır kilometre biçerdöverleri ise 310 bin avroya satın aldık. Biz peşinatı makam aracıyla ödemiş olduk. Taksit taksit ödeyeceğiz. Bu biçerdöverler belde halkına cüzi rakama hizmet verecek. Ben de artık şahsi aracımı kullanacağım” şeklinde konuştu.

GEÇTİĞİMİZ YIL AKP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı 2019 yılının Ekim ayında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle AKP'den ihraç edilmişti. O dönem hakkındaki suçlamalara ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Işıklı, “Hakkımdaki usulsüzlük iddialarını kabul etmiyorum. Türkiye birinciliği almış bir adam nasıl usulsüzlük yapsın? Ben Afyon’un en çok çalışan belediye başkanıyım. Birilerinin önüne kesmek için alınmış bir karar ve kumpastır. Bunların zamanı geldiğinde açıklaması yapılacak. Beni bugün AK Partiden ihraç etmediler, AKP’den ihraç ettiler” ifadelerini kullanmıştı.