Bahçedeki eşini öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim

Olay, 4 Eylül 2020de Tonya ilçesine bağlı Turalı Mahallesi, Karabetaş bölgesinde meydana geldi. İskenderli beldesi eski belediye başkanı ve emekli öğretmen Ahmet Aktaş, evinin bahçesine domuz girdiğini zannedip, tabancası ile balkondan ateş etti.

Ahmet Aktaş, bir süre sonra eşi Havva Aktaşın evde olmadığını fark etti. Eşini aramaya çıkan Ahmet Aktaş, bahçedeki yeşillikler arasında Havva Aktaş’ı kanlar içinde yatarken buldu. Tabancayla eşini vurduğunu anlayan Ahmet Aktaş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başına tek kurşun isabet eden Havva Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Havva Aktaş, toprağa verilirken, eşi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KONUTU TERK ETMEME TEDBİRİ

Cumhuriyet Savcılığı’nca, şüpheli Ahmet Aktaş, hakkında eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan soruşturma başlatıldı. Tonya Sulh Ceza Hakimliğince konutu terk etmeme tedbiri uygulanan Ahmet Aktaş’ın, jandarma sorgusunda olayın kaza olduğunu söylediği öğrenildi. Ahmet Aktaş’ın, bahçede domuz ya da yabani hayvan zannederek tedbir amaçlı silahını ateşlediğini iddia ettiği sorgusunda, Bahçede mısır püskülleri sallanıyordu.

Islık çaldım, tepki gelmeyince birkaç el ateş ettim. Eşim sabahları bahçeye inmezdi. Hayvanların yanında olduğunu düşündüm. Bir süre sonra eşimi aradım, ahıra indim bulamadım. Sonra bahçeye gittim. Eşimi yerde hareketsiz yatarken buldum. Kulaklarında da herhangi bir problem yoktu. Yaşanan olay kazadır ifadelerine yer verdi. (DHA)