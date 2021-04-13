Bahçeli: Biz küçük ortak olmaktan gocunmuyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında partililere seslendi. Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Covid-19 salgını hayatını temel akışını kaygı verecek şekilde bozmuştur. Ramazan ayında sağduyu ve sükunet içinde orucumuzu tutarken, insanlığın hal ve gidişatını mutlaka gözden geçirmemiz zaruridir.

* Bayramı aslına uygun olarak karşılayabiliriz, vuslat için sabretmeliyiz. Ramazan ayı boyunca kısıtlayıcı tedbirlerle bayramı tıpkı eski günlerdeki gibi kucaklayabiliriz.

* Bugünkü dar boğazdan çıkabiliriz. Kurtulabilmek için seferberlik içinde hareket etmeliyiz. Covid-19’la mücadelenin başarıyla bitmesi için kurallara uymalıyız. Ramazanımız mübarek olsun, Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

* Terörle mücadele kararlılık ve kahramanlıkla sürdürülmektedir. Eren Operasyonları başarıyla ve yüksek bir moralle icra edilmektedir. PKK’nın yuvalandığı yerler temizlenmektedir.

* Hainler Türk devletinin gücünü ve kudretini görmüşlerdir. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Onlar saklanacak biz bulacağız. Şehitlerimizin hesabını sonuna kadar soracağız.

* PKK can çekişmekte, her yerinden dağılmaktadır. Bu kanlı ve hain şebeke çocuklardan bile terörist devşirecek kadar haindir, şerefsizdir.

* 8 yaşındaki Hamza Adıyaman kanlı örgüt tarafından okulundan kaçırılmış ailesine Zap suyuna düşüp öldüğü söylenmiştir. Hamza Adıyaman’ın PKK kampına kaçırıldığı orada tutulduğu fotoğraflarla ortaya çıktı.

* Hamza Adıyaman Zap suyunda değil PKK’nın ihanet kampındadır. HDP’li bir kadın millet vekili Hamza Adıyaman’ın ailesinin para karşılığında çadırlarda eylem yaptığını söylemiştir.

* Gerçekleri saptıran kim varsa dilerim ki bir gün kendilerini Zap suyunun dibinde bulurlar. HDP ile ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın düşmanıdır.

* HDP’ye merhamet analara hakaret babalara ihanettir. Diyarbakır’da başlayan haklı eylemlerle HDP İl binalarının önünde çocuklarını bekleyen anaları selamlıyorum.

* 104 Emekli Amiralin hazırlayıp sunduğu darbe bildirisini haklı çıkarmaya çalışanlar milli iradeye içten içe tahammülsüz olanların işidir. Hazırlanan metne imza atmayan amirallerde biri, bildirinin daha sonradan değiştirildiğini iddia etti.

* Madem öyleydi 104 amiralden biri neden çıkıp bunu söylemedi? Neden bu imza attığımız bildiri değildi demedi? Eğer bildirinin son hali ilk imzaı olan Ergun Mengi tarafından yapıldıysa bunu açıklayacak olanlar bellidir. Milletimiz açıklama beklemektedir.

* Kılıçdaroğlu’nun akli ve zihni melekeleri iyice laçkalaşmıştır. Sıkıştıkça denge ve kontrolünü kaybetmektedir. İleri derecede su kaynatmaktadır. Cumhurbaşkanı adayı olurum diyerek niyetini belli etmesi zamanlama itibariyle üzerinde durulması gereken bir ifadedir.

* Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine bu kadar güveniyorsa buyursun aday olsun. Korkakça değil, mertçe milletimizin önüne çıksın. Ben de varım desin. Kılıçdaroğlu’nun elinden tutan yok, önüne çıkan yok. Aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok.

* Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup toplantısında milliyetçilik hakkında işkembeden sallamış. Diliyle omzunu kaşıyan CHP başkanı, sudaki balığa soğan doğruyor. Yıkık değirmende 6 ay bekleyen Kılıçdaroğlu, milliyetçiliği bana da gösterecekmiş. Milliyetçilik senin neyine? Alçak eşek binmeye kolaydır, senin milliyetçiliğin ise yalan üstüne yalan koymaktır.

* Aynısı İP’in başkanında da mevcuttur. 104 emekli amirale önce zevzek diyen sonra yaş tahtaya bastığını anlayınca arkasından bize sataşan bu iplikçi başı mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır.

* Bu zavallı sürekli bize küçük ortak diyor. Biz ‘küçük ortaklıktan’ gocunmuyoruz. Kaldı ki milletvekili sayımızın da 48 olduğunun bilincindeyiz. Büyüklüğün Allah’a mahsus olduğu inancındayız.

Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ oyunlarıyla ele geçirme oyunlarını unutmuş değiliz. Biz küçüğüz ama rabbim kimsenin küsuratı yapmasın.