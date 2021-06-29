Bahçeli: Üniversite sınavları tamamen kaldırılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

“ÜNİVERSİTE SINAVLARI TAMAMEN KALDIRILMALIDIR”

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Evlatlarımızın hayatını 2 günlük bir sınava mahkum etmenin adil ve hakkaniyetli bir yanı bize göre yoktur. Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okul öncesi sürecini de hesaba katan modelle her evladımızın ilgi alanına uygun eğitim alanının temini sağlanmalıdır.

* Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Toplam üniversitelerin kontenjan sayısı 1 milyonu aşmaktadır. Türkiye, sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek kapasiteye sahiptir. Gençlerimizi yarış atı gibi göremeyiz.

* İlköğretim ve orta öğretimde uygulanacak müfredat ile ortaöğretim başarısını ve olgunlaşma sınavını esas alan üniversiteye geçiş sistemi uygulanmalıdır.

“NEŞTER VURMANIN ZAMANI GELMİŞTİR”

* Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Buna karşılık MHP dert etmiş, Türk gençliğinin sınav maratonlarında eriyip gitmesinde gönlü ve vicdanı razı olmamıştır. Bu düşüncemiz yeni değildir, dönüp bizlere düşen sorumluluğun farkına varalım

* Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi bunaltmayalım. Gençlerimiz eğitim, sağlık, istihdam ve serbest zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

“KILIÇDAROĞLU DERHAL ÖZÜR DİLEMELİDİR”

* Gençlerimizin hassasiyetleriyle oynayan siyasetçileri gördükçe kahroluyoruz. Sınavdan bir gün önce maksatlı bir haber servis edilmişti. Niyeti kötü bazı gazeteler ve sosyal medya hesapları bu yalanı körüklediler.

* Doğruluğunu-yanlışlığını analiz etmeden devreye giren CHP Genel Başkanı Twitter mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için meydana çıktı. Kılıçdaroğlu kendisini rezil etti. Yalan makinesi tekledi, su kaynattı.

* Türkiye ile Katar arasında askeri alanda eğitim, teknik ve bilimsel işbirliği anlaşmaları 27 Mayıs tarihinde imzalanmıştı. Doha’da imzalanan Türkiye ile Katar arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü askeri personelin Türkiye’de eğitim alması kararlaştırılmıştır.

* Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışıydı. Bunu haber yapan haber siteleri özür dilemiştir ama Kılıçdaroğlu’ndan hâlâ özür gelmemiştir. Derhal özür dilemek mecburiyetindedir.

“KILIÇDAROĞLU’NA AÇIK TEKLİF SUNUYORUM”

* Pinokyo olsa burnu büyürdü. Kılıçdaroğlu’na açık bir teklif sunuyorum, kendisini her tutsak almışsa, kimler zincire vurmuşsa korkmasın bize itiraf etsin.

* Bunu yapamıyorsa telgraf çeksin, ya da bir ulak göndersin. Yardımsa yardım edelim, İmdat diyorsa elinden tutalım, yeter ki girdaptan çıkabilsin. Borcu varsa ödeyelim, fidye istiyorlarsa ödeyelim. Yazık oluyor kendisine. Göz göre göre kürek mahkumuna dönüyor. Boş boş konuşmaktan vazgeç, bize derdini söyle ki şifa olalım.

* Doğruluk emanet, yalan hıyanettir. Atalarımız ne güzel söylemiş; ak koyun ak bacağından, kara koyun kara bacağından asılır. Eğri değiliz, eğilenlerden değiliz. Hak yolundayız, hakkın yanındayız. Hakikatin ardındayız.

* Biz doğru ve dürüst olmaktan korkmuyoruz. Biliyoruz ki kaybedeceğimiz yalnızca kötü ve yanlış insanlardır. Aklımdasın diyen balıklara, ömrümsün diyen kelebeklere aldanmayız. Yükü doğru olanın gücü, düşse bile asla başı düşmez, düşürülemez.