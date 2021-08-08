Bahçeli: Yılmamızı bekleyenler var

MHP lideri Bahçeli, son dönemde yaşanan orman yangınları ve trafik kazaları ile ilgili Twitter hesabından bir dizi açıklama yaptı. Bahçeli paylaşımında "Yılmamızı bekleyenler var, hatta yıkılmamızı isteyenler var, dahası çözülüp dağılmamızı dileyenler var! Ancak hepsi boş bir hayalden, boşuna bir hevesten ibarettir. Çeliğe su vermek neyse felaketlerin ortaya çıkaracağı sonuç aynısıdır" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir’de 15 kişinin yaşamını yitirdiği 14 kişinin de yaralandığı otobüs kazası için başsağlığı mesajı yayınladı. Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası ile Türkiye’nin yaşadığı yangın felaketlerine de değinen Bahçeli paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

* Bugün sabah saatlerinde Balıkesir-Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda acı ve ızdırap verici kayıplar vuku bulmuştur. Bu kapsamda 15 kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 14 kardeşimiz de yaralanmıştır. Bilanço çok ağırdır.

* İki gün önce de, yine sabahın erken saatlerinde Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan bir otobüs kazasında 9 kardeşimiz hayatını kaybederken 30 kardeşimiz yaralanmıştı. Yanan ormanlarımızın hüznü yüreklerimizi kavurmuşken, meydana gelen kazalar milletimizi derinden sarsmıştır.

* Sabır ve sağduyuya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Vaki felaketleri mukavemet ve mücadele dirayetimizle, birlik ve beraberlik direncimizle göğüsleyeceğiz. Birbirimize dayanarak, birbirimizden güç alarak bugünleri Allah'ın inayetiyle geride bırakacağız.

YIKILMAMIZI İSTEYENLER VAR

* Yılmamızı bekleyenler var, hatta yıkılmamızı isteyenler var, dahası çözülüp dağılmamızı dileyenler var! Ancak hepsi boş bir hayalden, boşuna bir hevesten ibarettir. Çeliğe su vermek neyse felaketlerin ortaya çıkaracağı sonuç aynısıdır. Bu durum şaşmaz bir tarih gerçeğidir.

* Teslimiyet fıtratımızda olmayan bir acziyettir. Türk milleti nice badireleri aşmış, pek çok belayı yenmiş, sayısız zorlu etapları geçmesini bilmiştir. Yeter ki, felaketlere umut bağlayanlara karşı uyanık olalım, yeter ki devletimizi güçsüz gösterenlere azami dikkat edelim.

* Son günlerde yaşanan otobüs kazalarında, orman yangınlarıyla mücadele esnasında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında bulunanlara şifalar diliyor, ailelerine başsağlığı temennilerimi iletiyorum.

* Allah bizlere merhametiyle muamele etsin, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza da nail eylesin.