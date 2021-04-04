Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bahçeli’den 103 amirale çok sert sözler

Montrö Sözleşmesi'yle ilgili bir bildiri yayımlanan 103 emekli amirale tepkiler büyüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, söz konusu bildiri ve emekli askerlerle ilgili sert bir açıklama yaptı.

Güncellenme: 12:12, 04/04/2021
HaberlerGündem
Bahçeli’den 103 amirale çok sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bildiri yayımlayan 103 emekli amirale Twitter hesabından tepki gösterdi. Bahçeli, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

– 103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

RÜTBELERİ SÖKÜLMELİ, MAAŞLARI KESİLMELİ

– Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

– Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.

İlginizi ÇekebilirAltun: Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de...Altun: Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de...İlginizi Çekebilir103 emekli amiralin bildirisine soruşturma103 emekli amiralin bildirisine soruşturmaİlginizi ÇekebilirEmekli amirallerden Montrö ve sarıklı amiral bildirisiEmekli amirallerden Montrö ve sarıklı amiral bildirisiİlginizi ÇekebilirCumhurbaşkanlığı ve İçişleri'nden 103 amiralin bildirisine tepkiCumhurbaşkanlığı ve İçişleri'nden 103 amiralin bildirisine tepki