Bahçeli’nin AYM çıkışına Davutoğlu’ndan sert yanıt

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kütahya 1. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Yeni salgın tedbirlerine ilişkin eleştirilerde bulunan Davutoğlu, “Ankara’da halktan kopmuş bir elit, halkla bağlarını, vicdan bağlarını, akıl bağlarını, yürek bağlarını, gönül bağlarını koparmış bir grup, halkla alay edercesine esnafa dönüp dükkanını kapat diyor. Şimdi Ramazan’da da yeni sınırlamalar getirdiler. Hiçbir tutarlılığı olmayan sınırlamalar. Açık ve net söylüyorum. Eğer samimi olsalardı bunun yolu bulunurdu. Şu ana kadar pandeminin bu bedelleri ödenmezdi. Onların dünyasında sadece iktidarda kalma hırsı var” diye konuştu.

BAHÇELİ’YE ANAYASA MAHKEMESİ YANITI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması artık ertelenemez” sözlerini sıcağı sıcağına değerlendiren Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Parti kapatmadan sonra şimdi Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması…Zaten Merkez Bankası’nı fiilen kapattılar. İşlevini yapamaz hale geldi. Devlet kurumlarını kapattılar. Şimdi de Anayasa Mahkemesi’ni kapatma ve hedef gösterme üzerinden demokrasiyi yok etme çabası bu. Adaleti yok etme çabası.

* Demokrasinin beşiği olan Kütahya’dan sesleniyorum. Bu güzel Kütahya, Adnan Menderes’i 1946’de meclise gönderirken işte bu demokrasi mücadelesi için göndermişti. Biz de buradan Kütahya’dan bir kez daha ses veriyoruz. Türkiye’de 28 Şubatçı ortaklarıyla, Türkiye’yi Mao modeli bir otoriterlikle yönetmek isteyen ortaklarıyla birlikte milliyetçiliği istismar eden ama Uygur Türklerine yapılan zulme sessiz kalan Bahçeli ile birlikte Sayın Erdoğan’a da sesleniyoruz.

* Ne yaparsanız yapın, bu ülkeye örtülü bir 28 Şubat’ı bir daha getiremeyeceksiniz. Ne yaparsanız yapın, yolsuzluklarla beslenen bu sistemi yaşatamayacaksınız. Biz buradayız. Anadolu’nun bağrındayız. Bu bağırdan sesleniyoruz. Kurduğunuz sistemik, otoriter, yolsuzluk düzenini yerle bir etmeye geliyoruz. Akrabalarınızla, eşlerinizle, dostlarınızla kurduğunuz mülakata dayalı ve liyakatı yok eden istihdam politikanızı yerle bir etmeye geliyoruz.

İlginizi Çekebilir Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır