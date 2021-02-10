Bahçeli’nin önerisi Cacabey oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaya Türk vatandaşı göndereceğini açıkladı. Türk uzay yolcusuna astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyledi. 83 milyonu özgün bir isim bulmaya davet etti.

‘Astronot’ veya ‘kozmonot’ kelimeleri yerine ilk isim önerisi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi. Bahçeli, ‘astronot' yerine Türk Gökbilimci ‘Cacabey'in isminin kullanılmasını önerdi. Cacabey tarihte Türk gökbilimci olarak geçiyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin astronot kelimesi yerine önerdiği Cacabey, Kırşehir kent merkezinde 1271 – 1272 yıllar arasında yaptırılan ve o dönemde astronomi yüksek okulu olarak hizmet veren medreseyi hayata geçiren tarihi bir kişiden geliyor.

CACABEY KİMDİR?

Ceceli aşiretinin beyi olan Emir Bahaddin Caca'nın oğlu olan Cacaoğlu Nureddin Cebrail Bin Cacabey, 1240'ta Kırşehir'de doğdu. Kırşehir'e büyük hizmetlerde bulunmuş, büyük ve tarihi şahsiyettir. Adı edebileşmiş bu devlet adamı “ Cacabey” adıyla ün kazanmıştır.

Selçukluların son yıllarında düzen bozulduğu için iller valiler ile yönetiliyordu. Cacabey, bir süre Tokat'ta kaldıktan sonra Kırşehir'e bey oldu. Emirhor olan Eseddedin İsyanı'nı bastırdı.

Elbistan Savaşı'na katıldı. Orada Mısır Memlük Sultanı Baybars'a esir düştü.

Baybars bütün esirleri serbest bırakınca Cacabey Şam'dan Kırşehir'e döndü.

Emirleri ve devlet yazışmalarında Türkçe yazan Cacabey, kendi idaresinde olan Hacı Bektaş ile de ilgilenmiş, onu himaye etmiştir.

Kırşehir'de bugün bir mimari anıt olarak yükselen Cacabey Medresesi'ni de yaptıran Cacabey devrin fakültesi gözüyle bakılan bu binada Türkçe eğitimi veriyordu. Kubbesi açık ve altında bir kuyunun bulunduğu Cacabey Medresesi'nde kuyuya yansıyan yıldızlar incelenir, bunlar üzerinde araştırmalar yapılırdı. Medresede astronomi araştırmalarının yanı sıra matematik, fizik, kimya gibi konularda eğitim veriliyordu.