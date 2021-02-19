Bahçesinden topladığı otları yiyen iş insanı zehirlenerek yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası 80 yaşındaki Kutay Renault Otomotiv Limited Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Bayhan'ın dün öğle saatlerinde bahçesinde topladığı çeşitli otları kökleri ile birlikte kaynatarak haşladığı ve akşam yedikten bir süre sonra fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Bayhan'ın kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Bayhan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken yenilen otlarla ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi. Bayhan'ın cenazesinin yarın Bayburt iline bağlı Gümüşdamla Köyü'nde toprağa verileceği açıklandı.