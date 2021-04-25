Bakan Akar açıkladı: 31 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından cuma saat 17.40’ta Irak’ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik ‘Pençe-Şimşek’ ve ‘Pençe Yıldırım’ operasyonları başlatıldı.

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

TSK’ya ait yerli İHA ve SİHA’ların da kullanıldığı operasyonda PKK’lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.

Operasyondaki son gelişmeyi ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu. Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

“KENDİ GÜVENLİĞİMİZ VE BEKAMIZ İÇİN”

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının şu ana kadar çok başarılı bir şekilde devam ettiğini bildiren Akar, şunları söyledi;

*Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları birçok operasyonu icra etti. Bunların sonunda teröristlerin son derece sıkıştığı, kaçacak delik aradıkları, iki gün üst üste yanı yerde yatmadıklarını hepimiz biliyoruz.

*Biz bu operasyonları, ülkemizin ve milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı, hudutlarımızın güvenliği, karakollarımızın ve üs bölgelerimizin emniyeti için yapıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız husus kendi güvenliğimiz ve bekamız için.

*Bizim tek hedefimizin teröristler olduğunu onun dışında hiçbir hedefimizin olmadığını herkesin çok iyi bilmesi lazım. Bugüne kadar bunu herkesin anlaması lazım.

*Başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve sınır güvenliğine son derece saygılıyız. Amacımız ve niyetimiz huzur ve güven içerisinde bir hayatı hem Iraklı kardeşlerimiz için hem de kendi vatandaşlarımız için hazırlamak ve bunun imkanlarını sağlamak.

*Bu konuda büyük çalışmalar yapıldı ve emekler sarf edildi. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz ve edeceğiz.

Teröristlerin seyyar davranarak bugün bir yerde diğer gün başka bir yerde varlıklarını sürdürme çabasında olduğuna dikkati çeken Akar, silahlı kuvvetlerin buna müsaade etmeyeceğini aktardı.

“BU OPERASYONLAR SONUNA KADAR DEVAM EDECEK”

Teröristlerin yurt içinde etkisiz hale getirilmesi ve defedilmesinin terör sorununun bittiği anlamına gelmediğini aktaran Bakan Akar, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Şu anda Irak’ın kuzeyinde belli yerlerde bunları varlıklarını sürdürmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bunları oradan da söküp atacağız inşallah. 23 Nisan saat 17.40’tan itibaren topçularımızın başlattığı atışlarla Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları başlamış bulunuyor.

“TOPLAM 1132 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI”

*Bu operasyonlar sonuna kadar devam edecek. Faaliyetlerimiz planlandığı şekilde sürüyor. Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı. Hava Kuvvetlerimiz de bir bütün olarak büyük bir başarı gösterip, toplam 120 hedefi etki altına aldılar.

31 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bunlarla birlikte teröristlerin büyük zayiat verdiğini değerlendiriyoruz. Şu ana kadar hava kuvvetlerimizin, topçularımızın açtığı ateş sonucu ne kadar teröristin etkisiz hale geldiğini bizim görmemiz mümkün olmamakla birlikte, bizzat kara unsurlarımız tarafından, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 31.

*Bu arada maalesef 6 arkadaşımız yaralandı. Bu arkadaşlarımızın tedavisi için devletimiz seferber olmuş durumda.

“MÜCADELEMİZ TÜM TERÖRİSTLERE KARŞI”

Operasyonlarda SİHA, İHA ve silahlı helikopterlerin de kullanıldığının bilgisini veren Akar, her unsurun görevini etkin ve başarılı bir şekilde yerine getirdiğini kaydetti.

Komandoların araziden sızma yöntemiyle bölgeyi kontrol altına aldığını bildiren Akar, tüm faaliyetler sırasında başta mühimmat olmak üzere bütün araç ve gerecin yerli ve milli olmasına gayret gösterdiklerini söyledi.

Operasyonun başarılı olması için her türlü gayreti gösterirken, Mehmetçiğin rahatı ve güveni için yapılması gerekenlerin de ayrıntılı biçimde planlandığını vurgulayan Akar şu ifadeleri kullandı:

*Bizim mücadelemiz PKK başta olmak üzere tüm teröristlere karşıdır. Bizim hiçbir şekilde herhangi bir etnik, mezhebi ve dini grupla problemimizin olmadığını, onları hedef almamızın söz konusu dahi olmadığını dünya alemin bilmesi lazım. Bizim tek hedefimizin teröristler olduğunu her defasında söyledik, söylemeye de devam edeceğiz.

*En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizin devam edeceğini bir kez daha söylemek istiyorum. En son terörist etkisiz hale getirilecek ve bizim vazifemiz, operasyonlarımız bitecek. O zamana kadar durmak yok, operasyonlara devam edeceğiz.

*Teröristlerin ne kadar sıkıştığını, sözde elebaşlarının artık tükendiklerinin farkında olduğunu biliyoruz. Diğer teröristlerin de bunu biran önce anlayıp, vazgeçmelerini bekliyoruz. Bunların peşindeyiz. Bu işin bitmesi için bütün inleri, mağaraları, her taşın altını kaldırmak suretiyle bunları etkisiz hale getireceğiz. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız, güçlüyüz. Buna inanın. Çünkü biz haklıyı, dürüstüz, doğruyuz.

“BU AMERİKALILARIN KENDİ BELGELERİNİ İNKAR ETMESİDİR”

Akar, Türkiye ile ilgili son zamanlarda yurt içi ve dışından çeşitli manipülasyonların yapıldığını ifade ederek, “soykırım” adı altında gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan tarihi bir olayın çarpıtılması suretiyle birtakım iddialar peşinde koşanların olduğunu söyledi.

İddiaların son derece yersiz, asılsız, hiçbir temeli ve gerçekle alakası bulunmayan konular olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

*Bu işin sadece ilim adamlarına, bilim insanlarına, tarihçilere ait olduğunu, bunların siyasi karar konusu olmadığını, siyasi kararlar ne olursa olsun gerçekleri değiştiremeyeceğini, siyasi kararlarla birtakım lobiler iki kere ikinin beş olmadığını herkesin bilmesi lazım. Durumumuz çok açık.

*Bizim bu konudaki tutum ve durumumuzu herkesin bilmesi lazım. Yüz yıllarca birlikte güven ve refah içerisinde yaşayan ve hala birlikte yaşama iradesine sahip olan Türk ve Ermeni toplumlarının bir şekilde ilişkilerini soykırım olarak nitelemek gerçeğe aykırıdır, gaflettir, cehalettir, gerçeğin ve geleceğin tahribidir.

*Özellikle de bu konuyla alakalı olarak bu Amerikalıların kendi belgelerini, kendi imzalarını reddetmesidir, inkar etmesidir. Bu hiçbir şekilde olmayan bir konudur. Bununla ilgili mücadelemiz sonunda kadar devam edecek. Bu konuda bilim insanlarımızın çalışmalarıyla bunun aydınlığa kavuşacağını ve asil milletimizin haklı ve saygın yerini alacağını söylemek istiyorum. İHA

İlginizi Çekebilir Metina'ya kara harekatı başladı: Komandolar bölgeye indirildi