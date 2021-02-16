Soylu ‘ilk kez açıklıyorum’ dedi, rakam verdi: 6 bin 21 sivil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonuyla ilgili Meclis’i bilgilendiriyor.

Bakan Akar’ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Geniş bir hazırlık süreci yaşandı. Arazi ile ilgili ayrıntılı harita çalışmaları yapıldı. Hedefler özenle seçildi.

* Operasyon karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı.

* Planlanan 50'den fazla hedeften 48 vuruldu. Diğer hedefler güvenlik gerekçesiyle gözetilmiştir.

* Teröristlere sürekli çağrıda bulunuldu. Bu sırada sadece göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Cuma akşam saatlerinde birinci terörist “ateş etmeyin dışarı çıkıyorum” diyerek dışarı çıktı.

* Alı konulan 13 kişi hava hücum harekatı başlatıldığında 13 kişi şehit edildi.

* Güvenlik sebebiyle operasyon dikkatli ve yavaş sürdürüldü. Operasyon kahraman personelimiz tarafından oldukça zor şartlarda gerçekleştirilmiş oldu.

Akar’ın ardından söz verilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarının satır başları şöyle:

* Dün gece 12 aileyi aradım arkadaşlarımla birlikte. Müslüm Altuntaş’ın babasının söylediği cümle, “gam yok keder yok bakan bey” dedi.

* Bu kadar uzun ve yorucu bir süreçten sonra ailelerin bu metaneti ve ortaya koydukları bu sabır bu milletin ruhunun kendilerinin tamamen vücudunda bezenmiş hali bize dün akşam bir ders daha verdi.

* Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Bir operasyondayken de kaçırılmadı. Bu olayın duyulduğu ilk andan itibaren AB ve ABD, PKK inşası ile gerçekleşen sosyal medya ile söylenenler bir amaç için söylendi. Hem acımız var hem de acımızı kanırtmak için söylediler.

* Malatya’ya ailesine giderken kaçırıldı. Kimisi de 2016 yılında açık öğretim imtihanına giderken kaçırıldılar. Olayı olduğu gibi anlatacağım size.

* Biz bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık. Her üç ayda bir görüştük. Fakat birilerinin bu aileleri nasıl istismar ettiklerini bu kürsüden söyleyeceğim. Bu hepimizin derdi. Biz terörle mücadele yapıyoruz.

* Dedikleri şu, FETÖ ve PKK inşası, Emre Uslu denen müptezelden Avrupa’daki diğer tüm müptezellere kadar terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahlaksızdır.

* Tam beş kere benim bakan yardımcım bir yılda görüştü ailelerle. Aileleri alıp Irak’a Erbil’e götürdüler ne oldu elleri boş döndüler.

* Terör örgütünün ilk katliamı mı bu hayır. 1984’ten bu yana 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi.

* Orada Diyarbakır annelerinden 7 tane bunlardan vardı. Devlet burada üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir.