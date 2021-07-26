Bakan Akar’ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştu.

Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, “Bir taraftan terörle mücadele ediyor diğer taraftan sınırlarımızın ötesindeki dost ve kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bir taraftan Ege, Akdeniz başta olmak üzere denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi korurken diğer taraftan yoğun şekilde eğitimlerimizi ve tatbikatlarımızı icra ediyoruz. Bunların yanı sıra BM, NATO, AB, AGİT ve diğer ikili anlaşmalarla ortaya çıkan durumlar çerçevesinde de barışı destekleme harekâtı gibi çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPTI

Edinilen bilgilere göre, Akar inceleme ve denetlemelerinin ardından Gaziantep'ten ayrıldı. Akar ve Komutanları taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın camı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş çarpması sonucu çatladı.

Bunun üzerine uçak, Adana'daki 10.Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı. Bakan Akar ve Komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtildi. İHA