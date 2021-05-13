Sağlık çalışanları bayramda tedbirlere uyulması çağrısı yaptı

Corona virüsü salgınıyla mücadele sürecinde en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları kamera karşısına geçti, vatandaşlara uyarıda bulunarak bayramlarını kutladı. O mesajlar şöyle:

“PSİKOLOJİK ANLAMDA ÇOK YIPRATTI”

Hemşire Ayşe Nur Yalman: “Bir yılı aşkın süredir ekibimizle birlikte COVID'le mücadele etmekteyiz. Bu, COVID'le birlikte geçen üçüncü bayramımız. Birçoğumuz ailelerimizi göremiyoruz, yanlarına gidemiyoruz. Bu bizi psikolojik anlamda çok yıprattı. Burada görev hepimize düşmekte. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Özveriyle tedbirlere uyarsak, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Hepinize iyi bayramlar diliyorum.”

“VATANDAŞLARIMIZDAN, BAYRAMDA DA TEDBİRLERE UYMALARINI DİLİYORUZ”

Doktor İpek Kamçi: “Ülkemizin COVID'le mücadele sürecinde bizlere destek olan tüm vatandaşlarımızdan, bayram süresince de tedbirlere uymalarını diliyoruz. Herkese mutlu ve iyi bayramlar diliyorum.”

“TELEFONLA BAYRAM TEBRİĞİ YAPMANIZI CANI GÖNÜLDEN DİLİYORUZ”

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: “Ülkemizin COVID'le mücadelesinde en ön safta yer alan biz sağlık çalışanları olarak insanlarımızdan, bu Ramazan Bayramı'nda telefonla bayram tebriklerini yapmalarını canı gönülden diliyoruz. İnşallah bir sonraki bayramda yüz yüze kucaklaşarak birbirlerini tebrik edecekleri bir bayram olmasını diliyoruz. Ramazan Bayramı'nızı, sağlık çalışanları olarak canı gönülden tebrik ediyoruz.”

“BİR YILI AŞKINDIR AİLELERİMİZDEN UZAKTAYIZ”

Uzm. Dr. Ali Kablan: “Üçüncü bayramımızı da corona virüsüyle mücadeleyle geçiriyoruz. Bir yılı aşkındır ailelerimizden uzaktayız. İnşallah bir sonraki bayramda bizler de ailelerimize kavuşacağız. Bu süreçte verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bir sonraki bayramda hep beraber kucaklaşacağız. Acil yoğun bakım ünitemizden hepinize mutlu bayramlar diliyorum.”

“BİZE DESTEK OLMANIZI İSTİYORUZ”

Paramedik Eda Demirsoy Türker: “Bu pandemi süresince sizlerin her türlü sağlık problemlerine yardımcı olmak için bütün mücadelemizi canla başla gösterdik. Sizlerin de bizlere bu konuda destek olmasını istiyor ve maske-sosyal mesafenize dikkat ederek; bu virüsü el birliğiyle yenerek bir dahaki bayrama kucaklaşarak katılalım istiyoruz. Bayramınızı Ankara 112 ve kendi adıma tebrik ediyorum.”

“MÜCADELEMİZE, TEDBİRLERE UYARAK DESTEK VEREBİLİRSİNİZ”

Hemşire Emine Severer: “Bildiğiniz gibi bir yıldan fazladır koronavirüsle mücadele ediyoruz. Sizler de corona virüsüyle mücadelemize, tedbirlere uyarak destek verebilirsiniz. İnşallah bundan sonraki bayramları hep birlikte kucaklaşarak kutlayacağız. İyi bayramlar.”

“MİLLETÇE AŞILANIRSAK BUNUN DA ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Hemşire Melodi Büyükaşık: “Uzun zamandır COVID yoğun bakımında çalışıyoruz ekibimizle birlikte. Bu süreçte çok yorulduk ama her zaman bir şekilde ayağa kalktık. Burada bir sürü hasta iyileşip eve gittiğinde bize çok moral oldu. Elimizden gelen her şeyi yaptık burada. Bu süreçte eğer gerekli tedbirlere uyarsak ve özellikle milletçe aşılanırsak eminim bunun da üstesinden geleceğiz. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere bütün halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutlarım.”

“BİZLER AŞIMIZI OLDUK, SIRA SİZDE”

Hemşire Tuğçe Teski: “Bu bayramda da işimizin başındayız. Bizler aşımızı olduk, sıra sizde. Kurallara uyarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir dahaki bayramı inşallah hepimiz sevdiklerimizle kucaklaşarak geçirebiliriz. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar.”