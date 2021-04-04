Bakan Fahrettin Koca’dan vefat sayısıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Halkı biraz daha sabretmeleri gerektiğini belirten Koca, “Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır” ifadelerini kullandı.

“VEFAT SAYISININ 186 OLMASINDA SEBEP ÇOK”

Her geçen gün artan vefat sayısına da dikkat çeken Koca, “Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım” dedi.

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