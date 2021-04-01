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Bakan Gül’den Adli Görüşme Odaları’nın kullanımına ilişkin genelge

Adalet Bakanlığı, yargısal süreçlerde özellikle suç mağduru çocuk ve kadınların ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi amacıyla adliyelerde hizmet veren Adli Görüşme Odaları’na (AGO) ilişkin genelge yayımladı.

Güncellenme: 09:46, 01/04/2021
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Bakan Gül’den Adli Görüşme Odaları’nın kullanımına ilişkin genelge

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede, yargı mensuplarından mağdurların adli süreçte şiddet failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan özel ortamlarda ifade ve beyan işlemlerinin tamamlanması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

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Yayınlanma Tarihi:09:45,