Bakan Gül’den Okkan ve Mumcu anması: Türkiye karanlık dönemlere bir daha asla geri dönmeyecek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan ve gazeteci-yazar Uğur Mumcu’yu ölüm yıl dönümlerinde aynı mesajda andı.

“TÜRKİYE KARANLIK DÖNEMLERE BİR DAHA ASLA GERİ DÖNMEYECEK”

Sosyal medyadan anma mesajını paylaşan Gül, “Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ı ve usta gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu saygıyla yad ediyorum. Türkiye terörle, çetelerle, faili meçhul cinayetlerle anılan karanlık dönemlere bir daha asla geri dönmeyecek” ifadelerine yer verdi.

SOYLU’DAN GAFFAR OKKAN PAYLAŞIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit emniyet müdürü Gaffar Okkan’ı ölüm yıl dönümünde sosyal medya paylaşımıyla andı.

Soylu, “Bu ülke, bu Millet; kendisine hizmet eden, gönüllerde taht kuran evlatlarını üzerinden değil yıllar, asırlar dahi geçse unutmaz, unutturmaz. Şehadetinin 20. yıl dönümünde Kahraman Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ı rahmetle ve minnetle anıyoruz” mesajını paylaştı.

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