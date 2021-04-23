Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi 23 Nisan özel oturumuna katıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 101’inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar törene beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra TBMM Genel Kurulundaki özel oturumu izledi.