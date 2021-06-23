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Bakan Hulusi Akar’dan Kabil Havaalanı açıklaması

'Türkiye'nin Afganistan'a Kabil Havaalanında güvenliğin sağlaması amacıyla  asker gönderecek mi?' sorusuna Milli Savunma Bakanı Akar, "Afganistan da mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda asker gönderme gibi bir durumumuz söz konusu değil." cevabını verdi.

Güncellenme: 17:20, 23/06/2021
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Bakan Hulusi Akar’dan Kabil Havaalanı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar Meclis’te gündeme dair açıklamalarda bulundu. Afganistan’daki Kabil Havaalanı’n güvenliğiyle ilgili Akar,  “Afganistan da mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda asker gönderme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz. Onlarla birlikte bir arayış içindeyiz. Ve önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak açıklamalar  ve gerekli tedbirler alınacak. Bir planlama haline dönüşecek ve bunu uygulamaya koyacağız” dedi.

Makine Kimya Endüstri Kurumunun anonim şirketi olmasına yönelikse Akar, “Özelleştirme  yok. Orada çalışanların özlük haklarında geriye gitmesi söz konusu değil. Kayıp olmayacak” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’de yaşanan Rus-İngiliz gerilimine de değinen Akar, “Hem Rusyanın hem de İngilterenin yaptığı açıklamalar var. Onları gördük inceledik bakıyoruz. Farklı açıklamalar var. Birbiriyle  uyumlu açıklamalar değil. Bu konunun gerçeği nedir arkadaşlar bakıyor. Çalışmaları sürüyor, takip ediyoruz” dedi.

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