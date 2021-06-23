Bakan Hulusi Akar’dan Kabil Havaalanı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar Meclis’te gündeme dair açıklamalarda bulundu. Afganistan’daki Kabil Havaalanı’n güvenliğiyle ilgili Akar, “Afganistan da mevcudiyetimiz zaten var. Şu anda asker gönderme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz. Onlarla birlikte bir arayış içindeyiz. Ve önümüzdeki dönemde bu çalışmalar tamamlandığında nihai olarak açıklamalar ve gerekli tedbirler alınacak. Bir planlama haline dönüşecek ve bunu uygulamaya koyacağız” dedi.

Makine Kimya Endüstri Kurumunun anonim şirketi olmasına yönelikse Akar, “Özelleştirme yok. Orada çalışanların özlük haklarında geriye gitmesi söz konusu değil. Kayıp olmayacak” ifadelerini kullandı.

Karadeniz’de yaşanan Rus-İngiliz gerilimine de değinen Akar, “Hem Rusyanın hem de İngilterenin yaptığı açıklamalar var. Onları gördük inceledik bakıyoruz. Farklı açıklamalar var. Birbiriyle uyumlu açıklamalar değil. Bu konunun gerçeği nedir arkadaşlar bakıyor. Çalışmaları sürüyor, takip ediyoruz” dedi.