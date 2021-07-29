Bakan Koca 3 ildeki yeni gelişmeyi duyurarak vatandaşları uyardı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, iki haftadır en çok vaka sayısı artan şehirlerin başında Siirt geliyor.

10-16 Temmuz haftasında 239.90'lık artışın ardından 17-23 Temmuz haftasında da artış 276.82 olarak gerçekleşti.

BELEDİYEYE GİRİŞLERDE HES KODU DÖNEMİ

Siirt Belediyesi salgın ile mücadele kapsamında belediye hizmet binasına ve tüm eklentilerinde HES kodu ile giriş uygulamasına başlandı.

Mesai saatinin başlaması ile birlikte tüm personel ve vatandaşlar mobil uygulama üzerinden HES kodlarını sorgulatarak, giriş yapabilecekleri belirtildi.

İKİ İL MAVİ KATEGORİYE GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, Aydın ve Eskişehir, aşılamada mavi kategoriye geçti. Bakan Koca, “Aydın'ın kararı Mavi. En az 1 doz aşılanma oranı yüzde 75'in üzerine çıktı. Eskişehir'in kararı Mavi. En az 1 doz aşılanma oranı %75'in üzerine çıktı” dedi.

Ayrıca, Koca, paylaşımında “Koronavirüs size bulaşırsa vücudunuz ne yapacağını bilsin. Aşınızı olun” uyarısında bulundu.

“AKSARAY, RİSK DÜZEYİNİ DÜŞÜRDÜ”

Aksaray’ın risk düzeyini düşürdüğünü ifade eden Bakan Koca, “Çok yüksek riskli, yani haritamızda Kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının %55'in üzerine çıkmasıyla artık Turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı” dedi.

AYDIN VALİSİ TEŞEKKÜR ETTİ

Aydın'da aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, il genelindeki toplam aşı sayısı 1 milyon 260 bin 256 oldu. Aşılanma yüzdesi 75,2'ye ulaşarak maviye dönen Aydın'da 28 Temmuz 2021 itibariyle 662 bin 396 birinci doz, 476 bin 824 ikinci doz aşılama yapıldı.

Aydın'ın mavi kategoriye yükselmesinin yaptığı paylaşımla Aydınlılara teşekkür eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, açıklamasında “Sağlık Bakanlığımızca açıklanan en az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranında Aydın ilimiz 75,2 ile Türkiye’de en iyi 7.İl konumundadır. Bu orana ulaşmamızı sağlayan başta sağlık çalışanları olmak üzere emeği geçenlere ve aşı olanlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 37,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın ardından Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

UŞAK YENİDEN ‘MAVİ KATEGORİ'YE DÖNDÜ

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 17-23 Temmuz tarihli haritada, vaka oranı yüz binde 17,59'a gerileyen Uşak’ın rengi yeniden mavi oldu. İki hafta öncesine kadar 100 binde yüzde 20,84 vaka oranına sahip Uşak’ta yapılan sıkı denetimler ve vatandaşların kurallar ile tedbirlere uyması, vaka oranının yüzde 17,59'lara gerilemesini sağladı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. ‘Aşı olun' çağrısı yapan Vali Kocabıyık, şunları söyledi:

* Risk durumuna göre ilimiz mavi kategoride yer alıyor. Bu, siz kıymetli vatandaşlarımızın durumun ciddiyetinin farkında olarak bilinçli davranmasının eseri. Duyarlı davranarak tedbirlere uyan ve aşılanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

* Bu durum bize bir kez daha gösteriyor ki toplumun tamamını kapsayan bir bilinçle hareket etmek, tedbirlere uymak ve aşı olmak salgın hastalıkları ortadan kaldırabilir.

* Lütfen aynı bilinçle davranış geliştirmeye ve sürdürmeye özen gösterelim. Tedbirlere uyalım, aşı olalım, virüs ile mücadelemizi başarı ile sonuçlandıralım.

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