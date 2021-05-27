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Bakan Koca açıkladı: Aşılamaya bir grup daha dahil edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takviminde öncelikli bir grubunda daha aşılanmaya başlayacağını duyurdu.

Güncellenme: 11:40, 27/05/2021
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Bakan Koca açıkladı: Aşılamaya bir grup daha dahil edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:11:37,