Bakan Koca açıkladı: Aşılamaya bir grup daha dahil edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, &#8220;Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin&#8221; dedi.. . İlginizi ÇekebilirMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk&#039;tan öğretmenler için aşı açıklaması. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6453392}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bakan-koca-acikladi-asilamaya-bir-grup-daha-dahil-edildi-6453392');var aip2_pageCategory = "sozcu-Gündem";aip2('newsArticle', {"identifier":6453392,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bakan-koca-acikladi-asilamaya-bir-grup-daha-dahil-edildi-6453392/","headline":"Bakan Koca au00e7u0131kladu0131: Au015fu0131lamaya bir grup daha dahil edildi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["meb","Milli E\\u011fitim Bakan\\u0131","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/05/27/iecrop/depophotos-koca-1_16_9_1591127137_16_9_1612374819_16_9_1612975082_16_9_1617292290_16_9_1622104622.jpg","author":"Mahir Au011eAR","datePublished":"2021-05-27 11:37:07","dateModified":"2021-05-27 11:40:00","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":1140}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/bakan-koca-acikladi-asilamaya-bir-grup-daha-dahil-edildi-6453392/');