Bakan Koca açıkladı: Aşılamaya bir grup daha dahil edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin” dedi.

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