Bakan Koca, güncel corona verilerini açıkladı! İşte günlük vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 30 Eylül 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 216 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 30 Eylül verilerine göre, 357 bin 853 test yapıldı.

Son 24 saatte, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi. 32 bin 119 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 216 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: ZİNCİRLEME İHMAL SONUCU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.74, ikinci doz ortalaması yüzde 71.69, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 109 milyon 495 bin 613 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 29 Eylül verilerine göre, dün 355 bin 442 test yapılmıştı. Dün, 29 bin 386 vaka tespit edilirken, 227 kişi hayatını kaybetmiş ve 31 bin 18 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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