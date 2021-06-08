Bakan Koca il il vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

“VAKA SAYILARININ DÜŞÜŞ HIZI AZALSA DA…”

Bakan Koca, paylaşımında “Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.

Haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 63,93, Ankara’da 99,50, İzmir’de 41,23 oldu. Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok; Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az vaka görülen iller oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Bakan Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Bilecik, Bayburt, Kocaeli ve Kırklareli olduğunu duyurdu. Koca’nın paylaştığı grafiğe göre, bu beş ili, Düzce, Hakkari, İstanbul, Bingöl ve Ardahan takip etti.

İŞTE İL İL VAKA SAYILARI

Adana: 10,92

Adıyaman: 23,59

Afyon: 73,55

Ağrı: 85,30

Aksaray: 47,27

Amasya: 41,45

Ankara: 99,50

Antalya: 31,90

Ardahan: 57,00

Artvin: 35,93

Aydın: 18,87

Balıkesir: 59,25

Bartın: 81,11

Batman: 52,04

Bayburt: 40,89

Bilecik: 96,99

Bingöl: 34,22

Bitlis: 76,05

Bolu: 110,55

Burdur: 53,20

Bursa: 50,85

Çanakkale: 43,67

Çankırı: 69,10

Çorum: 69,88

Denizli: 53,83

Diyarbakır: 53,33

Düzce: 63,36

Edirne: 13,69

Elazığ: 54,38

Erzincan: 74,90

Erzurum: 93,16

Eskişehir: 88,50

Gaziantep: 51,26

Giresun: 54,74

Gümüşhane: 103,86

Hakkari: 47,40

Hatay: 7,95

Iğdır: 22,18

Isparta: 96,98

İstanbul: 63,93

İzmir: 41,23

Kahramanmaraş: 24,94

Karabük: 50,00

Karaman: 74,93

Kars: 105,45

Kastamonu: 91,15

Kayseri: 92,26

Kırıkkale: 72,47

Kırklareli: 50,51

Kırşehir: 69,33

Kilis: 44,78

Kocaeli: 63,42

Konya: 63,15

Kütahya: 101,55

Malatya: 77,68

Manisa: 45,62

Mardin: 38,59

Mersin: 16,35

Muğla: 39,76

Muş: 66,66

Nevşehir: 44,93

Niğde: 67,56

Ordu: 68,39

Osmaniye: 9,44

Rize: 85,18

Sakarya: 59,09

Samsun: 49,40

Siirt: 50,28

Sinop: 38,34

Sivas: 84,76

Şanlıurfa: 35,75

Şırnak: 24,16

Tekirdağ: 49,57

Tokat: 91,34

Trabzon: 51,38

Tunceli: 31,63

Uşak: 54,95

Van: 52,81

Yalova: 37,50

Yozgat: 80,65

Zonguldak: 83,61