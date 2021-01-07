Bakan Koca açıkladı: Biontech aşısında Türkiye’ye ayrılan kapasite artacak

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle Biontech aşısının ülkemize gelişi ile ilgili son planlamaları ele aldık.

* Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük.

* Yeni üretim imkânları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak.

“MART SONUNA KADAR 4.5 MİLYON DOZ TESLİM EDİLECEK”

Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz haftalarda Biontech ile corona virüsü aşısı anlaşmasının imzalandığını açıklamıştı. Anlaşmayla ilgili Koca, “Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir” demişti.

Anlaşmaya ilişkin Bakan Koca şu ifadeleri kullanmıştı:

* Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur.

* Bu miktarın Türkiye’ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir.

* Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir.

* Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.

* Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesiydi. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı.

* Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak. Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim.

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