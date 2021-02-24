Bakan Koca: Köy okullarındaki öğretmenlerin aşılanması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarımızda görevli öğretmenlerimizin aşılanmasına başlandı.

* İlk aşıyı Bakan arkadaşım Sayın Ziya Selçuk oldu. Daha güvenli bir eğitim ortamı için birlikte gayret etmeye devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarında başlayan yüz yüze eğitimin ardından ilkokullar ile 8 ve 12. sınıfların pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu.

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