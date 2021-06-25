Bakan Koca’dan aşı eleştirilerine yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş üstüne aşı yapılmaya başlanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, paylaşımında “Genç normale hazırlık başladı. Arkadaşlar heyecanlı” mesajına yer verdi.

“UMARIZ BUGÜNLERDE SIK SIK GÜNEŞE ÇIKIYORLAR”

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda ise “Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir dediğimizde, yaz bitiminde nasıl olsa yüzü kızarmayacak diyenler, umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.

OKAN BAYÜLGEN’DEN AŞI ÇAĞRISI

Bakan Koca, Okan Bayülgen’in yer aldığı kamu spotu videosunu paylaştı. Videoda, Bayülgen, “Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19'un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum” dedi.