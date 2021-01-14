Bakan Koca: Siyasi parti genel başkanlarını davet ettim

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum.

ERDOĞAN: AŞIYA TEŞVİK EDERLERSE ÇOK İSABETLİ OLUR

Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek CoronaVac aşısı olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Benim şöyle bir istirhamım var, tüm başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş aşılanma noktalarında, bu aşıya teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum” ifadesini kullanmıştı.

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