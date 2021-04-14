Bakan Koca’dan kısmi kapanma açıklaması: Sonuç alınamazsa tedbirler artacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındığını duyurmuştu.

Erdoğan, yeni tedbir kararlarıyla ilgili şunları söylemişti:

* Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak güncellendi.

* Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.

* 65 yaş üstü 18 yaş altına toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.

* Kamuda saat 16:00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ile kronik hastalığı bulananlar ve 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak. Şartları uygun olan özel sektör firmaları da bu yönde teşvik edilecektir.

* Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

* Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.

* Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca paket sistemine geçecektir.

* Kına, düğün, genel kurul gibi kapalı alanda yapılan bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.

* Oteller sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmıştır şekilde hizmet verebilecek. Sahte rezervasyon ve benzeri hilelere izin verilmeyecek.

* Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni kararlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Bakan Koca, paylaşımında “Sonuç alınamazsa süre uzayacak, tedbirler artacak” ifadelerini kullandı.