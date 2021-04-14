Bakan Koca’dan, savcıyla muayene tartışması sonrası ifade veren doktorla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye Devlet Hastanesine ortopedi servisine muayene olmak için giden Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül ile randevusuz muayene tartışması sonrası adliyede ifade veren doktor Kemal Gökhan Günel ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Bakan Koca, “Dr. Kemal Gökhan Günel ile bir kez daha telefonda görüştüm. Kendisinin nezdinde tüm hekimlerimizin haklarına sahip çıktığımızın bilinmesini isterim. Ayrıca yargı teşkilatımıza da hassasiyetleri sebebiyle teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Osmaniye Devlet Hastanesine ortopedi servisine muayene olmak için giden Osmaniye Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül, iddiaya göre ortopedi doktoru Kemal Gökhan Günel’e sırası ve randevusu olmadan muayene olmak istedi.

Doktor Günel’in sırası ve randevusu olmadan muayene etmeyeceğini söylemesi üzerine Savcı Mehmet Bülbül, yetkisini kullanarak doktor Kemal Gökhan Günel’i polis tarafından savcılığa ifade vermek üzere davet etti. Doktor Günel, savcının şikayeti üzerine hastanedeki nöbeti sırasında şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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