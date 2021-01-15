Bakan Koca’nın aşı çağrısına Temel Karamollaoğlu’ndan açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gelecek hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağını duyurdu.

Karamollaoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı

* Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca, dün akşam beni arayarak Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olmaya davet etti; nazik daveti için teşekkür ediyorum.

* Hayatın tekrar normale dönebilmesi için doktorlarımızın da tavsiyesine uyarak, önümüzdeki hafta içi uygun bir zamanda aşı olacağımı ifade etmek isterim.

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