Bakan Koca’nın koltuğuna oturttuğu çocuk torunu çıktı, sosyal medyadan tepki yağdı

Saat verip açıklama yapacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama bekleyen vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bakanlık koltuğuna oturan bir çocuğun, Covid-19 ile mücadele sürecine ilişkin yaptığı uyarıları içeren bir video ile karşılaştı.

Söz konusu açıklamanın ardından A Haber, çocuğun, Koca’nın torunu olduğunu duyurdu.

SAAT 16.15 GÜNDEM OLDU

Vatandaşlar, Twitter üzerinden Koca'ya tepki gösterdi, “Saat 16.15” etiketi gündem oldu, binlerce kişi paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan gösterilen tepkilerin bazıları şu şekilde:

“RESMEN 1 NİSAN ŞAKASI”

“Saat 16.15’te 23 Nisan kutlaması değil, resmen 1 Nisan şakası yaptı.”

“ÜLKE HASTALIKTAN KIRILIYOR…”

“Ülke hastalıktan kırılıyor Bakan Bey'imiz komiklik peşinde… Ben artık Fahrettin Koca'yı tanımadığım günlere dönmek istiyorum.”

“BU OLAYA BİLE AKRABA TORPİLİ GİRMİŞ”

“Fahrettin Koca torununu oturturmuş koltuğa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için. Yani bu olaya bile akraba torpili girmiş yuh artık.”

“KOLTUKLARIN LİYAKATLE DAĞITILMAMASINA ALIŞTIK”

“Saat 16.15’te açıklama yapacağını söyleyen Fahrettin Koca; o koltuğa bir şehit çocuğunu ya da coronadan vefat eden birinin çocuğunu oturtmak daha vicdanlı bir hareket olurdu. Neyse biz alıştık zaten koltukların liyakatle değil kan bağı ile dağıtılmasına.”

“BARİ ŞU GÜNDE EŞ DOST OLMAYAN BİRİNİ OTURTSAYDINIZ”

“Fahrettin Koca Saat 16.15'te açıklama yapacağını duyurmuştu. Bakan koltuğunu 5 dakika torununa bıraktığı anlaşıldı. Yahu şu günde bari koltuğa yakınınız akrabanız eş dostunuz olmayan birini oturtsaydınız!!”

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