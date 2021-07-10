Bakan Kurum açıkladı! Uzungöl’e bin araçlık otopark yapılacak

Çaykara ilçesinde bulunan ve kentin en önemli turizm bölgesi olan Uzungöl'ün eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Çevre Şehircilik Bakanı Murat Bakan Kurum, Ayder Yaylası’nda olduğu gibi Çevre Doğal Koruma projesi yürüttüklerini dile getirdi. Uzungöl’ün doğal güzelliğinin, kültürel yapılarının korunacağını açıklayan Bakan Kurum, 5 etaplık proje hazırlandığını kaydetti.

“3. ETAP BAŞLIYOR”

Hazırlanan projenin 2 etabının tamamlandığını açıklayan Kurum, ilk iki etapta hazine arazisine yapılan yapıların kaldırıldığını, çevre düzenlemesi ve imar çalışması yapıldığını belirtti. 68 yapının ve fazla çıkılan katların yıkıldığını aktaran Kurum, bölgenin bütün elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon işlerine ilişkin alt yapı işlerinin de yapıldığını ifade etti.

Projenin 3. etabının çalışmalarının bu yıl başlayacağını açıklayan Kurum, şöyle konuştu:

* İçinde bulunduğumuz alan, gölün çevresini de kapsayan 2 kilometrelik bir güzergah. Bu güzergah üzerinde gölle, gölün hemen kenarında bulunan yol arasında hiçbir yapı kalmayacak. Bu yapıların tamamı için esnafımızla vatandaşlarımızla görüştük.

* Mağdur etmeyecek şekilde 25 milyon TL’nin tamamını bakanlık hibesiyle, büyükşehir belediyesiyle yürütecek. Yol kenarında gördüğümüz yol ile göl arasında o doğal güzelliğe zarar veren, buraya gelen vatandaşların en güzel şekilde istifadesini sağlamak için yapılar yıkılacak.

* Bu yapılar vatandaşla görüşmeleri daha uygun alanlara taşımak suretiyle yürütüyoruz. 2 kilometrelik göl kenarı güzergahında yürüyüş yolları, bisiklet yollarıyla vatandaşlarımız huzurlu şekilde gölden istifade edecek. Dünyanın her yerinde turistler gelecek, Uzungöl bu doğal güzelliği ile korunacak.

BİN ARAÇLIK OTOPARK YAPILACAK

Uzungöl'ün milyona yaklaşan ziyaretçisi olduğunu belirten Murat Kurum, bölgede otopark sıkıntısı yaşandığını ileri sürerek, şunları söyledi:

* Ayder'de doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde yerin altında, doğal yapıyla bütünlük sağlayacak otopark inşaatına başladık. Uzungöl'de de belediyemiz mülkiyetinde alanı bakanlık ile trampa yapılıyor.

* Uzungöl'de ziyaretçilerin araçlarını park edecekleri bin araç kapasiteli yaklaşık 100 milyon TL'lik yatırım değeri olan projeyi başlatıyoruz. Bu proje tamamen yerin altında doğal yapıya uygun, zarar vermeyecek ve yine burada gelen turistlerin vatandaşların araçların oraya bırakacakları, araç kirliliğini ortadan kaldıracak proje olacaktır.

* Buradaki çevre düzenlemesi ve yapıların ortadan kaldırılarak aslına uygun hale getirilmesi otopark işiyle 150 milyon TL'yi bulan yatırımı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki sezon buradaki yapıların kaldırılmış olduğu, otoparkın hizmet verdiği gölün etrafındaki o çarpık yapıların kaldırıldığı önemli düzenleme projesini hayata geçireceğiz.

* İmar planı çalışması tamamlandı, askıya çıkarıldı. Vatandaşla görüşerek imara uygun olmayan yapıların kaldırılması, imara aykırılıkları gidererek bu projeyi gerçekleştireceğiz. Amacımız Uzungöl'ü eski haline getirmek.

Barma Yaylası’nda da inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada da 5 milyon liralık çevre düzenlemesi yapıldığını ve yaylanın 2 milyon metrekarelik kısmının sürdürülebilir koruma alanı ilan edildiğini belirtti.