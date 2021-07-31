Bakan Kurum, yangın felaketinin boyutunu açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yangınların çıktığı Manavgat, Marmaris, Aydıncık ve Adana'daki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Bakan Kurum, şunları belirtti:
* Yangınla mücadelemizin 4’üncü gününde 257 kişiden oluşan ekibimiz, mobil laboratuvarlarımız ve teçhizatımızla hasar tespit çalışmalarımızı, seferberlik ruhu içinde devletimizin tüm imkânlarıyla sürdürüyoruz.
* Antalya Manavgat; 1.046 binada 333 konut, 11 ticarethane, 63 ahır ve 153 diğer hane; toplam 560 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Üstyapı hasar tespit çalışmalarımızı 17 mahallede tamamladık, 16 mahallede devam ediyoruz.
* Muğla Marmaris; Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç Mahallelerinde hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 47 binanın bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu belirledik.
* Mersin Aydıncık; Merkez, Atatürk ve Yenikaş Mahalleleriyle, Silifke Yeşilovacık Mahallesi’nde hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Aydıncık'ta 35, Silifke'de 15 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik.
* Adana; Kozan ve Aladağ’da 6 köyde 1.605 haneyi boşalttık. Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi mevkilerinde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Kozan'da acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık 33 bina belirledik.
* Osmaniye Kadirli’de ağır hasarlı 7 bina tespit ettik.
* Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığımız eliyle inşaatlarımıza hızlıca başlayacağız. Köy evlerimizi ahırı, müştemilatı ve deposuyla yapacak; 1 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız.