Bakan Kurum’dan Müsilaj açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilaj çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada “Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nun kararıyla; genelge yayınlayarak Boğazlar, Susurluk Havzası, Marmara Denizi Hidrolojik Havzası, İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nde sanayi ve evsel atık su arıtma tesislerine yeni deşarj standartları belirledik. Bakanlığımızca yayınladığımız genelgeye göre; kirliliğin göstergesi olan Kentsel Oksijen İhtiyacı parametresinde, kentsel atık sularda yüzde 20 oranında, endüstriyel atık sularda her bir sektör için yarı deşarj standardı düzenlemesiyle yüzde 50’ye kadar kısıtlamalar getirdik” dedi.

3 YILDA İNŞAA EDİLECEK

Bakan Kurum, yeni yapılacak ve mevcut atık su arıtma tesislerinin genelgede yayınlanan standartlara uygun olarak 3 yılda inşaa edileceğini belirterek, “Genelgemizde tesislerimizin, alıcı ortam deşarj standartlarına uyum sağlamalarını istediğimiz süreleri belirledik; mevcut atık su arıtma tesislerinden kapasitesi yeterli olanların 3 ay, revizyon ihtiyacı olanların ise 1 yıl içinde uyum sağlamaları gerekmektedir. Yeni yapılacak veya eski tesislerden yeniden yapılması gereken tüm atık su arıtma tesisleri de genelgede belirtilen standartlara uygun olarak; 6 ay içinde proje onayı alacak, 1 yılda inşaat ihale işlemlerini sonuçlandıracak, 3 yılda inşaatlarını tamamlayacaklardır. Marmara Denizi’mizdeki müsilaj seferberliğimizi gece gündüz demeden hep birlikte çalışarak sürdürüyoruz. Denizimizi tertemiz yapıp masmavi görüntüsüne kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.