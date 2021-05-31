Bakan Kurum’dan ‘salya’ açıklaması: Ortak akılla çözüm üreteceğiz

Marmara Denizi geçen yıl sonundan bu yana deniz salyası (müsilaj) boğuşuyor. İstanbul, Adalar, Tekirdağ, Çınarcık, Bursa, Erdek, körfezler, kıyılar ve denizin dibi müsilajın etkisi altında. Son günlerde müsilajın Marmara Denizi’ndeki etkisi artırmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuyla ilgili açıklamada bulundu.

“ORTAK AKILLA ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ”

“Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin mavi vatanlarını tehdit eden önemli sorunlardan birisi de Deniz Salyası (Müsilaj)” diyen Murat Kurum, “Marmara Denizi’nde görülen ve hepimizi derinden etkileyen çevresel soruna da yine hep birlikte-ortak akılla-çözüm üreteceğiz” çağrısında bulundu.

3 NEDEN SIRALADI: KÜRESEL ISINMA, DURAĞANLIK, KİRLİLİK

Müsilajın nedenlerini açıklayan Kurum, “Temelde Müsilaja yol açan 3 neden öne çıkıyor; Küresel ısınmanın yol açtığı deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirlilik” diye sıraladı.

“EYLEM PLANI SUNULACAK “

Bakanlığın bu konuda yaptığı çalışmalara değinen Kurum, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

* Bakanlık olarak 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz. Alınan örnekleri Çevre Laboratuvarımızda inceliyoruz.

* Bu çalışmalarımızı yerel yönetim ve üniversitelerimizle birlikte yürütüyoruz. Bu konuda belediyelerimize büyük işler düşüyor.

* Çözüme herkesi dâhil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da ‘Marmara Denizinde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri’ çalıştayımızı yapacağız. 6 Haziran'da da ‘Marmara Denizini Koruma Eylem Planı’nı kamuoyuyla paylaşacağız.