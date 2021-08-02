Bakan Kurum’dan yangın bölgelerinde hasar tespit açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 bin 725 binada 1777 bağımsız birim ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunun tespit edildiğini belirtti.

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Bakan Kurum, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, yangın afetinin 6’ncı gününde alandaki 257 kişilik ekibin, mobil laboratuvarlarla hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Bir ve beraberlik halinde, seferberlik ruhuyla çalışarak halkın yaralarını sarana kadar sahada olduklarını belirten Kurum, “Mersin, Adana, Osmaniye ve Kilis’teki hasar tespit çalışmalarımızı tamamlamıştık. Manavgat ve Marmaris’te de hasar tespitlerimize vakit kaybetmeden devam ediyoruz” dedi.

“TESPİTLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK”

Bakan Kurum, hiç kimseyi gözü yaşlı bırakmayacaklarını, evlerine ve iş yerlerine en yakın zamanda kavuşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

* Antalya Manavgat’ta 2 bin 725 binada; 974 konut, 40 ticarethane, 278 ahır ve 485 diğer hane olmak üzere toplam 1777 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Tespitlerimize aralıksız devam edecek, hemşehrilerimizin acılarını dindireceğiz.

* Muğla Marmaris’te de Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç Mahallelerimizdeki hasar tespit çalışmalarımızı gece gündüz çalışarak yapıyoruz. Marmaris’te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik.

* Afetten etkilenen tüm yerlerde hızla hareket ederek çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Sahada her bir vatandaşımızla görüşerek taleplerini dinliyor, çözümler üretmeye gayret ediyoruz. Biz, bir ve beraberiz. DHA