Bakan Murat Kurum: Yeni otopark yönetmeliği ile trafik yoğunluğunu azaltacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Macunköy Tesislerinde düzenlenen İlbank Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Bakan Kurum, yapı sektörünün ve vatandaşların merakla beklediği, yeni otopark yönetmeliğinin bugünkü Resmi Gazetede yayımlandığını anımsattı.

Daire büyüklüklerine göre zorunlu uygulama getirdiklerini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

* 80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 metrekare arasındaki daireler içinde en az 1 otopark ve 180 metrekare üzerindeki her daire içinde en az 2 otopark yeri ayrılması hükmü getirildi.

* Otoparkın bina bodrumunda karşılanması zorunluluğunu kaldırdı. Talebe göre, binanın bodrumunda veya binanın bahçeleri ile bahçe altlarında yapılmasının da önünü açtık. İlçe belediyeleri de bundan böyle otoparkları, bölge otoparklarını yapabilecekler.

* Asgari zorunlu otopark adedi olan 20’den fazla yapılacak yeni yapılarda, AVM ve bölge otoparklarında elektrikli araç park düzenleme yeri şartı getirdik. Bu da 2023’te elektrikli otomobilimizin ülkemize kazandırılması çerçevesinde çok önemli. Bu çerçevede de şimdiden adımlarımızı atmaya başladık.

* Bütün AVM’lerde elektrikli şarj istasyonlarının hızlı şarj özellikli olması zorunluluğunu da bu yönetmelikle birlikte getirdik. Yeni yönetmeliğimizle hem trafik yoğunluğunu azaltacağız hem de vatandaşlarımızın otopark ihtiyacını karşılayacağız ve tüm belediyelerimizin bu konuda çok daha etkin olmalarını sağlamış olacağız. DHA