Bakan Muş: 2021 yılında 1 milyar 360 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirdik

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrükler Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi’nde düzenlenen ‘İskenderun Limanı 6,2 milyon adet captagon yakalaması ödül töreni’ne katıldı.

Bakan Muş törende, piyasa değeri yaklaşık 313 milyon TL olan ‘captagon’ cinsi uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinde rol alan ekibe başarı belgesi verdi.

Yasa dışı ticaretle mücadele konusunda özel eğitimden geçmiş nitelikli insan kaynağını ve teknolojinin tüm imkanlarını etkin şekilde kullandıklarını belirten Muş, şunları söyledi:

* Geçtiğimiz yıl, halkımızın sağlığını tehdit eden başta uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler olmak üzere, elektronikten tekstil ürünlerine; tarihi eser ve kültür varlıklarından nesli tükenmekte olan canlılara kadar pek çok farklı alanda kaçakçılık girişimlerinin önüne geçtik.

* Bu çerçevede ekiplerimiz, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 4 milyar 404 milyon TL değerinde kaçak eşya ele geçirmişti. 2021 yılının ilk 5 ayında ise titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, ekiplerimizce 2 milyar 440 milyon TL değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilerek, ülke ekonomisine ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğine kast edenlere önemli darbeler indirildi. Özverili çalışmalarımız neticesinde gerçekleştirilen yakalamalar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 oranında artış gösterdi.

“YÜZDE 140’LIK ARTIŞLA 4 TONU AŞKIN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRDİK”

Bakan Muş, kaçakçılıkla mücadelenin en dikkat çeken boyutunun uyuşturucu alanında gerçekleştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

* Uyuşturucuyla mücadele vizyonumuzun temelini ise uyuşturucu maddelerin daha sınır kapılarımızdayken tespitinin sağlanması oluşturmaktadır.

* Bu vizyon çerçevesinde, geçtiğimiz yıl 5’i rekor niteliğinde olan yakalamalarımız dâhil olmak üzere, yaklaşık 9,7 ton uyuşturucu ele geçirdik. İçinde bulunduğumuz yılda da uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadeledeki etkinliğimizi artırarak sürdürüyoruz.

* Geçtiğimiz yılın ilk beş ayında 400 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirilmişti. 2021 yılının aynı döneminde ise, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilen operasyonel faaliyetler sonucunda, yüzde 140’lık artışla, yaklaşık 1 milyar 360 milyon değerinde, 4 tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirdik.

* Bu kapsamda, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 808 kilo ağırlığında eroin ele geçirerek 2021 yılının ilk rekoruna imza attık. 15 Mayıs tarihinde ise, bu defa İskenderun Limanı’nda, 6 milyon 264 bin adet captagon cinsi uyuşturucu hap yakalayarak, yasa dışı uyuşturucu trafiğiyle mücadelede önemli bir başarı daha elde ettik.

“4 TONU AŞKIN UYUŞTURUCUNUN ÜLKEYE GİRİŞİNE ENGEL OLDUK”

Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:

* Örneğin, daha üç gün önce Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 526 bin adet ekstazi cinsi hap ele geçirdik. Yine bu yıl içerisinde 4 tonu aşkın uyuşturucu maddenin ülkemize girişine henüz sınır kapılarımızda engel olduk ve şüphelileri yargı mercilerine teslim ettik.

* Buna rağmen, başta teknoloji ve lojistik alanındaki ilerlemeler olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak, uyuşturucu kaçakçılığı da durmaksızın bir değişim göstermekte, organize suç örgütleri bu alandaki çalışma yöntemlerini ve başvurdukları kaçakçılık mekanizmalarını yenilemektedir.

* Bundan hareketle, bakanlığımız uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede, insan kaynağımıza ve teknik donanımlarımıza sürekli yeni yatırımlar yaparak, bu alandaki kapasitesini devamlı olarak güçlendirmektedir.

* Diğer yandan, bu alanda kullandığımız teknik cihazlar da büyük önem taşıyor. Milyonlarca yolcu, konteyner ve araç trafiğine sahne olan gümrüklü sahalarda akan trafiği yavaşlatmadan şüpheli faaliyetleri tespit etmek üzere yüksek teknolojiden azami ölçüde faydalanıyoruz.

* Bu amaçla son 5 yılda teknik cihaz ve bilgi sistemlerimize yapmış olduğumuz 500 milyon TL değerindeki yatırımlar sayesinde gümrüklerimizde dünyanın en iyi tespit teknolojilerini ve bilgi sistemlerini devreye soktuk.

“GEREKTİĞİNDE OPERASYONEL KARARLAR ALIP UYGULUYORUZ”

Bakan Muş, şu an itibariyle X-ray tarama sistemleri ile araç, konteyner, kargo ve bagajlardaki şüpheli yoğunluklarını saptayabildiklerini kaydederek, şunları söyledi:

* Videoskop, fiberoskop gibi görüntüleme sistemlerimizle araçların çıplak gözle görülemeyecek yerlerinden görüntü elde edebiliyoruz.

* Bunların yanı sıra kapalı devre kamera sistemlerimiz, araç takip sistemlerimiz, gemi ve hava takip sistemlerimizle uluslararası araç ve yolcu trafiğini hem taşradaki hizmet birimlerimizde hem de içinde bulunduğumuz Komuta Kontrol Merkezinde 7/24 takip ediyor, gerektiğinde operasyonel kararlar alıp uyguluyoruz.

* Ayrıca Narkokim ekiplerimizi, gemi arama, deniz devriye ve konteyner kontrol ekipleri ile destekliyoruz. Son olarak, Uluslararası Köpek Eğitim Merkezimizde eğittiğimiz ve sayıları 146’yı bulan narkotik dedektör köpeklerimiz de bu alandaki en değerli yardımcılarımız.

* Tüm bu özverili çalışmaların neticesinde rekor yakalamalara imza atarak gençlerimizin uyuşturucu batağına çekilmesini engelleyen, uyuşturucu ticaretinden elde edilen kirli paranın terör örgütlerinin finansmanında kullanılmasına mani olan, ulusal ve uluslararası alanda bizleri gururlandıran tüm bakanlık personeline teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. DHA

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