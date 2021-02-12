Bakan Pakdemirli: Ekstrem meteorolojik olayları görmeye devam edeceğiz

Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmurun ardından Alaçatı Mahallesi Port mevkiinde denizde oluşan hortum; birçok ev, iş yeri, araç ve teknede hasara yol açtı.

Urla ilçesinde 700 sera ve enginar bahçesi yağan doludan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hortumun ve dolu yağışının verdiği zararı yerinde incelemek üzere İzmir’e geldi.

Pakdemirli’nin kentteki ilk durağı Urla oldu. Bakan Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle ile birlikte hortumda zarar gören seralar ile enginar bahçelerini inceledi.

Urla’nın ardından Bakan Pakdemirli Çeşme ilçesine geçti. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın da eşliğinde hortumdan hasar gören bir çiftliği ziyaret etti. Bakan Pakdemirli’nin son durağı, Alaçatı Mahallesi Port mevkii oldu.

“DAHA EKSTREM GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

İzmir'in hortum ile doludan etkilenen bölgelerine yaptığı inceleme ziyaretinin ardından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şunları söyledi:

* Gelmiş, geçmiş olsun inşallah. Bir daha Rabbim vermesin. Meteorolojik olaylar ilk değil, son da olmayacak.

* Bundan sonra meteorolojik olayları daha ekstrem görmeye devam edeceğiz.

* 70 yılda görüleni belki artık her sene, 2 senede, 1, 5 senede görebileceğiz.

* Özellikle vatandaşlarımızın meteorolojik uyarılara, can kayıplarına ve yaralanmalara sebebiyet vermemeleri için uymalarını, kulaklarını açık tutmalarını rica ediyorum.

“HASARI YERİNDE TESPİT ETMEK İÇİN GELDİM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleriyle bölgeye hareket ettiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

* İzmir’de Alaçatı, Çeşme ve Urla’da hem tarım alanlardaki hem de diğer alandaki hasarları yerinde görerek zararı tespit etmek için geldim.

* 2 Şubat’ta bölgeye yoğun bir yağış ve hasar oluşmuştu. Özellikle tarım alanlarında bugün itibariyle tespitlerimiz tamamlandı.

* 2 Şubat’tan kalan yaklaşık 20 milyona yakın ciddi bir tarım hasarımız var. Yağışla ilgili çok konuşuyoruz. Yağışlar bir yerde az, bir yerde çok oluyor.

* Türkiye çapında geçen yıla göre yüzde 20 daha az yağış alıyoruz. Ama ortalama bir yıla göre, yüzde 29 daha az yağışı yaşadığımız bir sene. Ancak İzmir özelinde farklı bir durum var.

* İzmir özelinde geçen yıla göre yüzde 10 daha fazla yağış, yüzde 53’te normal bir yıla göre daha fazla yağışımız var.

* 2 Şubat yağışı, 200 yılda bir gerçekleşecek yağış oranına sahip. Ortalama da uzun vadede Şubat ayı ortalamalarına baktığımız zaman 102 kilogram yağan yağış, 2 Şubat’ta 4 saat içerisinde 110 kilogram yağmıştır.

* Son 12 gün İzmir yağışına baktığımız zaman yüzde 150, geçen yıla göre daha fazla yüzde 71 de averaja göre daha fazla bir yağışla karşı karşı.

“70 YILDA 2 KEZ HORTUM GÖRÜLDÜ”

Bakan Pakdemirli, hortum hadisesinin 70 yılda 2 kez görülen bir olay olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

* Allah’a bin şükür en azından can kaybımız yok, yaralılarımız var. Meteorolojik uyarılar son derece önemli.

* Malı koruyabildiğimiz kadar koruruz, can kaybı ve yaralı olmaması son derece önemlidir. 10 Şubat’ta da 2 gün geçerli olmak üzere Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gerekli uyarılar da yapılmıştı.

* Dün itibariyle 80 kilometrenin üzerinde bir rüzgar ortalamasını yaşadık. Dün yaşadığımız hortum hadisesi, 70 yılda 2 sefer gördüğümüz bir hadise diyebiliriz. Bir de 1950’de yaşadığımız bir hortum hadisesi var. 70 yılda 2 defa diyebiliriz.

* 2017’de bir hortum gerçekleşti ancak bu kadar güçlü bir hortum hadisesi değildi. Evlerin içlerine kadar, evlerinin içindeki insanları da alıp sağa- sola savuran, eşyaları alıp kilometrelerce veya metrelerce uzağa götüren, araçları deviren, çatıları havaya uçuran büyük bir hasar söz konusu.

* Alaçatı Port’ta bulunduğumuz yerde 18 yaralımız var. An itibariyle bunların çoğunluğu Çeşme Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi. 16’sı taburdu edildi.

* 2 hastamızda Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tedavileri sürüyor. Valimizdeki son rapora göre 22 aracın hasar gördüğü, 4 teknenin battığı, 1 teknenin de hasarlı olduğunu görüyoruz. DHA

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