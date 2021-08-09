Bakan Pakdemirli: Köyceğiz, Milas ve Bozdoğan yangını sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında açıklamalarda bulundu.

“Muğla’da Köyceğiz ve Milas, Aydın’da Bozdoğan yangını devam ediyor” diyen Bakan Pakdemirli, Yunanistan’daki orman yangını konusunda “Yunanistan’ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

“270 orman yangınıyla uğraştık, 267’si kontrol altında. Üç orman yangını için çalışmalar devam ediyor” bilgilerini paylaşan Pakdemirli, “Köyceğiz’de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz” dedi.

Bakan Pakdemirli, “Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenler e-devlet üzerinden başvuru yapsın” şeklinde konuştu.